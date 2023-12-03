Общество

сегодня, 17:32

Еще 11 липецких улиц остались без воды

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#ремонт сетей #отключение воды
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Еще 11 липецких улиц остались без воды

Ремонт на сетях ведется на Сырском Руднике

Как сообщили в мэрии Липецка, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк ограничил подачу холодной воды потребителям частного сектора по адресам: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Прудная, пер. Узорный.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.
3 1122
#ремонт сетей #отключение воды
1

Комментарии (3)

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Дина

41 минуту назад
Сколько будут продолжаться ремонтные работы??? Уже по-моему перебор! Люди по улице поселковой сидят постоянно то без света, то без воды!!! А в домах присутствуют дети, причем грудные! Это кого то вообще волнует??? Куда можно пожаловаться, что бы был толк! Через день какие то аварии и ремонтные работы, что там можно ремонтировать???
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Прасковья Ивановна

сегодня, 17:40
Ну если по заявкам то тогда мне пожалуйста воду прямо ко мне домой привезите
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Иван Лексин

сегодня, 17:38
На Сырском. То воды нет, то света, и это вошло в регулярную моду. Лучше бы автобусы 24 и 28 с такой частотой ходили, как нам отключают свет и воду.
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