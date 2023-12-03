Еще 11 липецких улиц остались без воды

Ремонт на сетях ведется на Сырском Руднике

Как сообщили в мэрии Липецка, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ РВК-Липецк ограничил подачу холодной воды потребителям частного сектора по адресам: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Прудная, пер. Узорный.



Подвоз воды организован по заявкам потребителей.



Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.

