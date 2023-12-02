Общество

27 минут назад

«Бессмысленная самодеятельность»

2 246
#ремонт дорог
«Бессмысленная самодеятельность»

Так в мэрии прокомментировали укладку асфальта в снег

Сегодня GOROD48 опубликовал видеозапись строительных работ у площади Константиновой: экскаватор ковшом сгребает лед с пешеходной дорожки между школой № 28 и сквером, после чего рабочие начинают укладывать асфальт.

— Это бессмысленная самодеятельность. Нарушение норм укладки асфальта – недопустимы. Все работы с нарушением технологии, тем более в мороз, приемке не подлежат. Они не будут приняты заказчиком. С подрядчиком будет проведена разъяснительная работа, — так прокомментировал этот ролик GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
2 246
#ремонт дорог

Комментарии (2)

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Мимоходом

3 минуты назад
А на следующий ремонт этот подрядчик выиграет тендер.
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о как

9 минут назад
Да ладно, всё примут.
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