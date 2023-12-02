Общество
27 минут назад
«Бессмысленная самодеятельность»
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Так в мэрии прокомментировали укладку асфальта в снег
Сегодня GOROD48 опубликовал видеозапись строительных работ у площади Константиновой: экскаватор ковшом сгребает лед с пешеходной дорожки между школой № 28 и сквером, после чего рабочие начинают укладывать асфальт.
— Это бессмысленная самодеятельность. Нарушение норм укладки асфальта – недопустимы. Все работы с нарушением технологии, тем более в мороз, приемке не подлежат. Они не будут приняты заказчиком. С подрядчиком будет проведена разъяснительная работа, — так прокомментировал этот ролик GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
— Это бессмысленная самодеятельность. Нарушение норм укладки асфальта – недопустимы. Все работы с нарушением технологии, тем более в мороз, приемке не подлежат. Они не будут приняты заказчиком. С подрядчиком будет проведена разъяснительная работа, — так прокомментировал этот ролик GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.
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Мимоходом
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