Происшествия
сегодня, 10:45
В столкновении с автобусом пострадала пассажир «Шкоды»
Авария произошла на Грязинской трассе
1 декабря на трассе «Липецк – Грязи» в районе аглофабрики произошло столкновение автомобиля «Шкода Рапид» и автобуса.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля, 49-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля, 49-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована.
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