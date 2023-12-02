Происшествия

сегодня, 10:45

В столкновении с автобусом пострадала пассажир «Шкоды»

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#дтп

Авария произошла на Грязинской трассе

1 декабря на трассе «Липецк – Грязи» в районе аглофабрики произошло столкновение автомобиля «Шкода Рапид» и автобуса.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадала пассажир легкового автомобиля, 49-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована.
3 1079
#дтп

Комментарии (3)

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Алкан с 15-го

13 минут назад
Алкан лтз, Ага,графита полно в воздухе.
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Я

15 минут назад
И стояли мы там вчера 2 часа
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Алкан лтз

37 минут назад
Там место не чистое
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