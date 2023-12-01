Общество

9 минут назад

В выходные холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

72
#отключения
В выходные холодную воду в Липецке отключат на четырех улицах

Подачу холодной воды 2 и 3 декабря ограничат для проведения плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

В субботу, 2 декабря холодная вода будет отсутствовать с 10:00 и до окончания работ в домах №№ 2, 4г по улице 50 лет НЛМК и в частном секторе улицы Большие ключи. Цистерны с водой подъедут по адресам: улица 50 лет НЛМК, 2, улица Большие ключи, 50. 

В воскресенье, 3 декабря с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 2а по улице Волгоградской, № 3/1 по Елецкому шоссе. Машины с водой подъедут к вышеуказанным домам. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

72
#отключения

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