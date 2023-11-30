Непогода вызвала аварию на электросетях: отключились несколько насосных станций и водозабор

Из-за аварии на сетях электроснабжения пять районов города остались без качественного водоснабжения.





Вечером 29 ноября произошла авария на сетях электроснабжения в районе бывшего завода «Центролит». Были остановлены повысительные насосные станции, обеспечивающие стабильным давлением водоснабжения микрорайоны №№20, 21, 22, 23, 25 и 26. Также отключился водозабор, обслуживающий поселок «Берендей», улицы Ангарскую и Юношескую, сообщает «РВК-Липецк».



Бригады «РВК» восстановили работу водозабора и насосных станций. Однако авария на электросетях сетях еще не устранена – энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы.

