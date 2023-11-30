Общество

52 минуты назад

Непогода вызвала аварию на электросетях: отключились несколько насосных станций и водозабор

1 591
#авария на сетях
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Непогода вызвала аварию на электросетях: отключились несколько насосных станций и водозабор

Из-за аварии на сетях электроснабжения пять районов города остались без качественного водоснабжения.

Вечером 29 ноября произошла авария на сетях электроснабжения в районе бывшего завода «Центролит». Были остановлены повысительные насосные станции, обеспечивающие стабильным давлением водоснабжения микрорайоны №№20, 21, 22, 23, 25 и 26. Также отключился водозабор, обслуживающий поселок «Берендей», улицы Ангарскую и Юношескую, сообщает «РВК-Липецк».

Бригады «РВК» восстановили работу водозабора и насосных станций. Однако авария на электросетях сетях еще не устранена – энергетики продолжают ремонтно-восстановительные работы.
1 591
#авария на сетях
3

Комментарии (1)

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Как то так.

25 минут назад
На таких объектах должен быть резервный кабель. Это же объекты повышенной опасности.
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