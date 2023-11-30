В России

40 минут назад

Эксперты выразили уверенность в сохранении сделки ОПЕК+

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Страны-участники ОПЕК и ОПЕК+ 30 ноября проведут совещания по поводу соглашений о снижении добычи нефти. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, две «первые скрипки» соглашения — Россия и Саудовская Аравия — как минимум подтвердят свою приверженность к добровольному сокращению добычи и экспорта, несмотря на то что они практически в одиночку поддерживают цены. 

При этом давление на стран-участниц, пожелавших изменить свою квоту на добычу в сторону увеличения, такие как Нигерия и Ангола, может привести к развалу соглашения и вызвать еще большее падение стоимости нефти.

По словам Екатерины Косаревой из WMT Consult, несмотря на то, что и Нигерия, и Ангола не являются крупнейшими производителями нефти среди стран участниц ОПЕК+, они добывают по чуть более чем 1 млн баррелей в сутки. Давать послабления для одних, значит допустить повторения прецедента от других участников соглашения, подчеркивает эксперт.

«Кроме того, сегодня в условиях снижения цен на нефть, члены картеля прекрасно понимают проблемы недоинвестирования отрасли, особенно на фоне постоянных призывов Международного энергетического агентства увеличивать инвестиции в восполняемые источники энергии (ВИЭ)», — отмечает Косарева. 

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