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На полутора десятках улиц отключат холодную воду
29 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 14 улиц, еще в одном микрорайоне возможно понижение давления воды, сообщили в компании.
Также в связи с ремонтными работами с 10:00 до их завершения возможно понижение давления холодной воды в домах микрорайона №16 и по улице Неделина.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гагарина, 84, улица З. Космодемьянской, 213, улица Станционная, 48, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 19:00 без света останется улица Харьковская – здесь будут проводить работы по монтажу приборов учета.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-весовой, №№ 20, 20з, 20и, 22-24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29 -32, 94 по улице Ударников.