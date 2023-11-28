Общество

39 минут назад

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

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#отключения
На полутора десятках улиц отключат холодную воду

29 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 14 улиц, еще в одном микрорайоне возможно понижение давления воды, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл.100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана, № 17 по улице Московской, № 10 по улице Неделина, №№ 81, 85 по улице Фрунзе, № 103 по проспекту Победы, частный сектор улиц Зои Космодемьянской (с дома № 7 по № 213), Боровой (с дома № 1 по № 26), Березовой, Станционной, Одесской. 

Также в связи с ремонтными работами с 10:00 до их завершения возможно понижение давления холодной воды в домах микрорайона №16 и по улице Неделина.

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гагарина, 84, улица З. Космодемьянской, 213, улица Станционная, 48, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
29 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 19:00 без света останется улица Харьковская – здесь будут проводить работы по монтажу приборов учета. 
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях отключат электричество в домах № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-весовой, №№ 20, 20з, 20и, 22-24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29 -32, 94 по улице Ударников. 

336
#отключения

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