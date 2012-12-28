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Общество
2029
сегодня, 17:58
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды в Липецке 9 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за временного отсутствия холодной воды столкнутся потребители 22 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах и помещениях №№ 1, 2 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Металлистов.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 16, 18 по улице 9 Мая, в Сселках – улицы Космонавтов и Сокольскую, садоводчество «Металлург-6».
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