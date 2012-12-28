На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды в Липецке 9 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за временного отсутствия холодной воды столкнутся потребители 22 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29б, 31а по улице Стаханова, №№ 21б стр. 1, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 29, 29а, 31, 33 по улице Водопьянова, №№ 2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 по улице Петра Смородина, №№ 19, 20 по улице Российской, № 36 по улице 8 Марта, №№ 29, 31, 41, 43 по улице Ленина, №№ 24, 28, 34 по проспекту 60 лет СССР. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Бахаева, Басинского, Полунина, переулков Доброго, Тополиного, Каштанового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 12:00 отключат электричество в домах и помещениях №№ 1, 2 по улице Геологической, №№ 1, 3, 4, 5 по улице Металлистов.С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 16, 18 по улице 9 Мая, в Сселках – улицы Космонавтов и Сокольскую, садоводчество «Металлург-6».