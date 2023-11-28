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Мужчины выполняли нормативы мастеров спорта, женщины поднимались на вершину пьедестала

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#Тяжелая атлетика #Черешневская #Козадёров #Мургин
Мужчины выполняли нормативы мастеров спорта, женщины поднимались на вершину пьедестала

Наши богатыри привезли 9 медалей с престижных соревнований в городе оружейников.

Липецкие силачи завоевали медали всех достоинств в Туле на всероссийских соревнованиях по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф» на призы Заслуженного мастера спорта Бориса Серёгина.

При этом «золотые» награды в копилку команды смогли положить представительницы лишь так называемого «слабого пола». 30-летняя фитнесс-инструктор Татьяна Черешневская (Сусакова) стала сильнейшей в весовой категории до 59 кг с суммой 147 кг (рывок – 66 кг, толчок – 81 кг).

Можно сказать, что нашей спортсменке не потребовалось «рвать жилы»: победный результат оказался на 3 кг ниже норматива мастера спорта, хотя в апреле этого года в той же Туле на первенстве ЦФО Татьяна существенно превысила мастерский норматив.

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1-е место заняла и Александра Кишкина в весе до 64 кг с результатом в 144 (64+80) кг.

Мастерские нормативы покорили мужчины в весовой категории до 89 кг. Александр Туленинов показал 299 (129+170) кг, а Дмитрий Тюрин – 297 (135+162) кг. Показатель мастера спорта в этом весе равняется 295 кг. Оба силача завоевали медали – соответственно,, «Серебряную» и «бронзовую».

3-м стал и Даниил Заваленков в категории до 102 кг, показав 246 (105+141) кг.

Остальные медали принесли команде юниоры 13-17 лет: 2-е места заняли Роман Килейников (в категории до 55 кг) – 210 (90+120) кг; Егор Мусатов (73 кг) – 225 (95+130) кг; 3-и места застолбили Всеволод Глотов (67 кг) – 214 (98+116) кг и Никита Бредихин (89 кг) – 239 (108+131) кг.

Спортсменов подготовили липецкие и елецкие тренеры Вячеслав Новиков, Александр Козадеров, Степан Васильев, Андрей Мургин, Игорь Скоморохов и Сергей Мохов.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 26 регионов. Правда, стоит отметить, что год назад медальный улов липчан на этих состязаниях был богаче: силачи завоевали 14 наград при кворуме участников в 600 человек из 34 регионов.

Фото из архива спортсменов

94
#Тяжелая атлетика #Черешневская #Козадёров #Мургин

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