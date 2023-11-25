В Липецкой области днем пройдут снег с дождем и потеплеет до +5

26 и 27 ноября с выходом на территорию Липецкой области южного циклона пройдут осадки, местами сильные, прогнозируется сильный порывистый ветер. 28 ноября пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 ноября – 0-1 градус мороза, что на 2 градуса выше нормы, 27 ноября – 1-2 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 28 ноября – 3-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие, а днем сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура будет от -1 до -6 градусов, днем она составит от 0 до +5 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от +2 до +4 градусов.

День 26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953году – 22 градусов мороза.