Погода в Липецке

сегодня, 16:53

В Липецкой области днем пройдут снег с дождем и потеплеет до +5

375
#Погода
В Липецкой области днем пройдут снег с дождем и потеплеет до +5

26 и 27 ноября с выходом на территорию Липецкой области южного циклона пройдут осадки, местами сильные, прогнозируется сильный порывистый ветер. 28 ноября пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 ноября – 0-1 градус мороза, что на 2 градуса выше нормы, 27 ноября – 1-2 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 28 ноября – 3-4 градуса мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 ноября в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие, а днем сильные осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер северный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура будет от -1 до -6 градусов, днем она составит от 0 до +5 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем она составит от +2 до +4 градусов.

День 26 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953году – 22 градусов мороза.

375
#Погода

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области «плюсовые» температуры будут и днем, и ночью
#оттепель
1
В Липецкой области «плюсовые» температуры будут и днем, и ночью

вчера, 17:47

Погода в Липецке
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область метель, снег с дождем и потепление до +3
#потепление
9
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область метель, снег с дождем и потепление до +3

23.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами
#снег
3
В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами

22.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -8
#похолодание
8
В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -8

21.11.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до -7
#похолодание
1
В Липецкой области днем до -7

20.11.2023 17:00

Погода в Липецке
Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков
#снегопад
15
Синоптики: в Липецке может выпасть пятая часть месячной нормы осадков

20.11.2023 09:37

Погода в Липецке