Инспектор ДПС отказался от 100 тысяч рублей

Водитель попался на пьяной езде и хотел замять дело.

Данковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 64-летнего водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки инспектору ДПС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Вечером 20 мая этого года мужчина попался на пьяной езде за рулём автомобиля «Шкода Октавия» в селе Новоникольское и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, по версии следствия, он неоднократно предлагал инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей за сокрытие этого факта. Но полицейский не согласился принять деньги, сообщив обо всём в дежурную часть.

