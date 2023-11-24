Общество

сегодня, 14:25

Инспектор ДПС отказался от 100 тысяч рублей

8 911
#взятка
2
Инспектор ДПС отказался от 100 тысяч рублей

Водитель попался на пьяной езде и хотел замять дело.

Данковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 64-летнего водителя, обвиняемого в покушении на дачу взятки инспектору ДПС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Вечером 20 мая этого года мужчина попался на пьяной езде за рулём автомобиля «Шкода Октавия» в селе Новоникольское и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Кроме того, по версии следствия, он неоднократно предлагал инспектору ДПС взятку в 100 тысяч рублей за сокрытие этого факта. Но полицейский не согласился принять деньги, сообщив обо всём в дежурную часть.
8 911
#взятка
2

Комментарии (8)

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Фокс

6 минут назад
Даже Якубович уже по стольку не предлагает, а ведь там Москва, а тут в Данкове соткой брезгуют
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Хорошо

сегодня, 14:56
Могу себе предположить насколько он был пьян ))))
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Вася

сегодня, 14:47
А жалуются денег нет
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ТомСойер

сегодня, 14:47
Отказался от денег, выбрал приз?
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Полицейскому

сегодня, 14:41
премию 100000 ,а нарушителя ПДД -взяткодателя в тюрьму .
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Тыквоголовый

сегодня, 14:38
Разве это взятка ?! Это подачка!
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Жена гаишника

сегодня, 14:34
А я не в курсе.
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Мало предлагал

сегодня, 14:34
Нужно было больше
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