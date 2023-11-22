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Управление по охране объектов животного мира: белому лебедю на пруду ничего не угрожает
В последние годы лебеди стали оставаться на зимовку и в нашем регионе: птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме.
В Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области рассказали, почему перелётные птицы не улетели на юг и опасно ли это для лебедей.
– Лебедь – представитель семейства утиных, птица с очень ярким, белоснежным нарядом. Гнездовой ареал вида проходит по Брянской, Орловской, Липецкой и Пензенской областям. Особенность биологии данного вида птиц такова, что осенью часть птиц задерживается до ледостава. Кормится по мелководьям, собирая корм с воды или доставая со дна, не ныряет, но часто опрокидывается головой вперед, погружаясь по плечи. Питается подводными частями растений, водорослями, беспозвоночными. Никогда не стоит прикармливать лебедя хлебом — это губительно для его здоровья и даже жизни. Лучше всего давать в качестве прикорма смесь зерновых культур, сочные овощи — кусочки капусты и моркови. Учитывая, что устойчивые морозы в конце ноября на территории Липецкой области еще не установились и отсутствует стабильный и значительный снежный покров, кормовая база лебедя находится в достаточном количестве. Таким образом, жизнедеятельности птицы на данный момент ничего не угрожает. Кроме того, в последние годы лебеди стали оставаться на зимовку и в нашем регионе в связи с тем, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме, – cообщили GOROD48 в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.