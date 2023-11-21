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Еще один житель Липецкой области умер от COVID-19
Второй с начала осени случай смерти от COVID-19 отмечен в Липецкой области. О первом сообщалось 24 октября. До этой даты с середины лета смертей от коронавирусной инфекции в регионе не фиксировалось.
На прошлой неделе в Липецкой области госпитализирован 21 человек. Судя по всему, тяжелых случаев стало больше, так как неделей ранее госпитализация понадобилась 13 заболевшим. Выздоровели — 108 человек.
На прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 82 регионах страны. По стране госпитализированы 6 398 человек — на 16,9% больше, чем неделей ранее. Но и выздоровел 39 731 человек, или на 32,5% больше, чем за первую неделю ноября.
ГР
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