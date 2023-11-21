Еще один житель Липецкой области умер от COVID-19

Второй с начала осени случай смерти от COVID-19 отмечен в Липецкой области. О первом сообщалось 24 октября . До этой даты с середины лета смертей от коронавирусной инфекции в регионе не фиксировалось.





На прошлой неделе в Липецкой области госпитализирован 21 человек. Судя по всему, тяжелых случаев стало больше, так как неделей ранее госпитализация понадобилась 13 заболевшим. Выздоровели — 108 человек.



На прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 82 регионах страны. По стране госпитализированы 6 398 человек — на 16,9% больше, чем неделей ранее. Но и выздоровел 39 731 человек, или на 32,5% больше, чем за первую неделю ноября. За неделю, с 13 по 19 ноября, в Липецкой области сутки отмечена одна смерть от COVID-19 . Выявлено 192 случая болезни — на 60 больше, чем неделей ранее. В начале ноября, когда в России наметился рост новых случаев COVID-19, Липецкая область была одна из немногих, где заболеваемость снижалась . Теперь регион, к сожалению, перестал выбиваться из статистических данных.На прошлой неделе в Липецкой области госпитализирован 21 человек. Судя по всему, тяжелых случаев стало больше, так как неделей ранее госпитализация понадобилась 13 заболевшим. Выздоровели — 108 человек.На прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 82 регионах страны. По стране госпитализированы 6 398 человек — на 16,9% больше, чем неделей ранее. Но и выздоровел 39 731 человек, или на 32,5% больше, чем за первую неделю ноября.