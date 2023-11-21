Коронавирус

сегодня, 12:49

Еще один житель Липецкой области умер от COVID-19

3 1233
#коронавирус
1
Еще один житель Липецкой области умер от COVID-19

Второй с начала осени случай смерти от COVID-19 отмечен в Липецкой области. О первом сообщалось 24 октября. До этой даты с середины лета смертей от коронавирусной инфекции в регионе не фиксировалось.

За неделю, с 13 по 19 ноября, в Липецкой области сутки отмечена одна смерть от COVID-19. Выявлено 192 случая болезни — на 60 больше, чем неделей ранее. В начале ноября, когда в России наметился рост новых случаев COVID-19, Липецкая область была одна из немногих, где заболеваемость снижалась. Теперь регион, к сожалению, перестал выбиваться из статистических данных.

На прошлой неделе в Липецкой области госпитализирован 21 человек. Судя по всему, тяжелых случаев стало больше, так как неделей ранее госпитализация понадобилась 13 заболевшим. Выздоровели — 108 человек.

На прошлой неделе рост заболеваемости COVID-19 отмечен в 82 регионах страны. По стране госпитализированы 6 398 человек — на 16,9% больше, чем неделей ранее. Но и выздоровел 39 731 человек, или на 32,5% больше, чем за первую неделю ноября.
3 1233
#коронавирус
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ГР

53 минуты назад
А от онкологии сколько умерло --не считали? Или это не в счет ?
ответить

Леха

сегодня, 13:07
Почему от ковид....
ответить

Безмасочник

сегодня, 12:58
Если бы носил респиратор или противогаз, был бы жив-здоров, как я.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Количество заболевших COVID-19 липчан за неделю выросло на треть
#коронавирус
2
Количество заболевших COVID-19 липчан за неделю выросло на треть

31.10.2023 14:09

Коронавирус
В Липецкой области опять умирают от COVID-19
#коронавирус
18
В Липецкой области опять умирают от COVID-19

24.10.2023 12:54

Коронавирус
Число заболевших COVID-19 выросло в области за неделю на треть
#COVID-19
3
Число заболевших COVID-19 выросло в области за неделю на треть

10.10.2023 12:17

Коронавирус
Часть переболевших COVID-19 стала меньше пить
#COVID-19 #постковидный синдром
32
Часть переболевших COVID-19 стала меньше пить

29.06.2023 16:08

Общество
Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер и никого не положили в больницу
#коронавирус
Коронавирусная статистика: за сутки никто не умер и никого не положили в больницу

15.05.2023 12:12

Коронавирус
14 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Липецкой области
#коронавирус
4
14 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки в Липецкой области

14.05.2023 12:13

Коронавирус