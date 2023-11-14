Коронавирус
35 минут назад
Липецкая область одна из немногих в стране, где снижается количество выявленных случаев COVID-19
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В 70 из 89 субъектов России заболеваемость растет.
За неделю, с 6 по 12 ноября, в Липецкой области выявлены 130 новых случаев COVID-19. Неделю назад в регионе выявили 140 случаев.
За прошлую неделю в больницы с диагнозом «COVID-19» попали 13 жителей Липецкой области, выздоровели — 111 из ранее заболевших.
Ситуация с COVID-19 в Липецкой области значительно лучше, чем в других регионах страны, где количество заболевших увеличивается.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает сайт Объясняем.рф.
В России за неделю госпитализированы 5 473 заболевших коронавирусной инфекцией, это на 8,5% больше, чем неделей ранее. Выздоровели 29 987 человек — примерно на треть больше, чем на предыдущей неделе.
За прошлую неделю в больницы с диагнозом «COVID-19» попали 13 жителей Липецкой области, выздоровели — 111 из ранее заболевших.
Ситуация с COVID-19 в Липецкой области значительно лучше, чем в других регионах страны, где количество заболевших увеличивается.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,63 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах более, чем в среднем по стране», — сообщает сайт Объясняем.рф.
В России за неделю госпитализированы 5 473 заболевших коронавирусной инфекцией, это на 8,5% больше, чем неделей ранее. Выздоровели 29 987 человек — примерно на треть больше, чем на предыдущей неделе.
2 67
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