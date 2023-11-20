В «Автовазе» заявили о блокировке платежей зарубежными банками после санкций США

Иностранные банки стали блокировать исходящие и входящие платежи "Автоваза" после введения блокирующих санкций США.

Попадание АвтоВАЗа под санкции США в сентябре привело к блокировке платежей компании банками как недружественных, так и дружественных государств, в связи с чем выросло число отказов от сотрудничества с концерном, - заявил его глава Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.



"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции. <...> С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков", — отметил он.



По его словам, начало серийного производства электрической модели Lada Largus (Lada e-Largus) запланировано в первой половине следующего года. Производство опытной партии, в которой будет порядка 30 машин, назначено на вторую декаду декабря. По словам Соколова, это товарные автомобили, но, как правило, они отдаются подведомственным организациям или самой структуре АвтоВАЗа, в дилерские центры они не поступят, - передает РБК.



АвтоВАЗ попал в санкционный список США в середине сентября 2023 года наряду с "Москвичом" и автопроизводителем "Соллерс".





