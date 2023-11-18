Выходные в Липецке: русские песни, современные танцы, лунные приключения

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уикенд.

Зима пришла

Сегодня днём в Липецке стабильно минусовая температура – 1-3 градуса мороза. Правда, существенных осадков не предвидится.







Отключения воды

В субботу, 18 ноября, с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Ильича, 14, 18, 15, 31, 36а, 38а, 46а, 48, 31а; Прудной, 2; в 1-м Театральном переулке, 1а.

В это же время закрутят вентили в частном секторе на улицах 3 сентября, Бехтерева, Ватутина, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Городовикова, Дачной, Декабристов, Докучаева, Жактовской, Зелёной, Ильича, Исполкомовской, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лазо, Лобачевского, Матросова, Медицинской, Минской, Новосёлов, Панфилова, Паровозной, Партизанской, Песчаной, Поселковой, Профсоюзной, Прудной, Рябиновой, Рудничной, Севастопольской, Смирнова, Солнечной, Социалистической, Спартака, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева, Ударников, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чехова.







В воскресенье, 19 ноября, с 10:00 и до конца ремонта расстанутся с комфортом жители села Подгорного на улицах Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 и Подгоренской 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Отключение света

18 ноября с 8:00 до 18:00 останутся без электричества жители домов на улицах 50 лет НЛМК, 31в; Брюллова, 69; Кутузова, 1, 2, 3, 5; Мамина-Сибиряка, 2, 4; Минина, 2; Речной, 24а; Студёновской, 182, 184; Фрунзе, 90, 93. В это же время полностью обесточат улицы Баумана, Бородинскую, Буденного, Верхнюю, Комсомольскую, Кооперативную, Крымскую 2-ю, Пожарского, Стасова, Ушинского, Чаплыгина, Шмидта, площади Заводскую, Константиновой, 1, 3; переулок Джамбулата, проезд Комсомольский,







19 ноября с 8:00 до 18:00 погрузятся во мрак дома на улицах Индустриальной, 112, 119а; Сенной, 2; Смоленской, 40. 43, а также улица Буденного и переулок Рядовой.

Art-тусовка (12+)

Центральная городская библиотека им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает в субботу в 18:15 на традиционную Art-тусовку.

Липчан ждёт встреча с современным художником Егором Фильчаковым. Рубрика российского рисовальщика Ефима Казака «Ефимизмы в искусстве», танцевальный диско-сет, творческая программа Алины Комаровой – вокал, инструментальная музыка, световое шоу.





Алина Комарова, фото vk.com

Завершится мероприятие «Открытым микрофоном», на котором своими талантами может блеснуть любой желающий.

Музыка фортепиано (12+)

В субботу липчан приглашают ещё и на концерт фортепианной музыки, который состоится 17:00 в областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Произведения русской и зарубежной классики исполнят студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К.Игумнова, а также молодые музыканты из Воронежа и Тамбова.





Фото vk.com

Вход свободный.

Фестиваль народной песни (12+)

В Областном Центре культура, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня с 12:00 начнутся выступления участников Межрегионального фестиваля-конкурса народной песни и инструментальной музыки имени Марии и Александра Уваровых «Ой, мороз, мороз…».



Фото vk.com/ocknt



Назван он в честь семейного дуэта основателей ансамбля «Россиянка». Впервые исполнивших знаменитую песню «Ой, мороз, мороз».

Участники из Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Тверской областей поборются за победу в двух возрастных категориях: молодёжной (18-35 лет) и взрослой (36-65 лет).

Фестиваль танца (6+)

А в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в субботу с 12:00 начнут танцевать.





Здесь пройдёт отборочный конкурс проекта «Танц-атака стайл». Своё мастерство продемонстрируют танцевальные коллективы города, студии, ансамбли.

«Вождь краснокожих» (6+)

Концертный зал «Унион» приглашает в воскресенье, 19 ноября, в 12:00 юных зрителей на музыкальный спектакль «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа американского классика О.Генри.

Два мошенника, Сэм и Билл, похищают девятилетнего мальчишку, надеясь получить за него выкуп у отца. Но мальчишка, называющий себя Вождем краснокожих, не стремится вернуться домой, ввергая своих горе-похитителей в каверзные, затруднительные ситуации







Липецкий духовой оркестр сыграет музыку Александра Зацепина, Тамаша Деака и Майкла Брауна. Режиссёр спектакля Иван Карпов, а дирижёр – Никита Трубицин. Выступят солисты Липецкой государственной филармонии Артём Тарасов, Сергей Колесник и Анастасия Пименова.

Театр

Липецкой драматический театр (п Константиновой, 3) приглашает в субботу в 18:00 на комедийный спектакль «Любовь, как стихийное бедствие» (16+) по пьесе И.Тургенева, а в воскресенье в 18:00 на комедию «Здравствуйте, я ваша тётя» (16+) по произведению британского драматурга Б.Томаса.







Сюжет последней (с небольшими изменениями) хорошо известен, благодаря известному советскому кинофильму с Александром Калягиным в главной роли. Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. Роль тетушки одного из молодых повес, да к тому же ещё и миллионерши, молодые люди уговаривают сыграть своего переодетого однокурсника.

Кукольный театр

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74а) 18 ноября представляет спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+), а 19 ноября – «Мойдодыр» (0+).







Спектакли покажут по два раза – в 11:00 и в 13:00.

Куклы в «Библиотеке»

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в воскресенье в 12:02 тоже покажет детский кукольный спектакль – «Принцессу на горошине». Музыкальную постановку по вечному сюжету представит театр маленьких марионеток.



Фото vk.com

Кино

В малом зале ОЦКНТ в воскресенье, 19 ноября, покажет мультфильм «Лунные приключения». Режиссёр Али Самади Ахади (6+).

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.



Сеансы пройдут в 12:00 и в 15:00.

Дорогие липчане! Как видите, нас ждут не скучные выходные. Но даже за концертами, фестивалями и праздниками не стоит забывать о новостях. Найдите минутки в течение дня, чтобы узнать обо всём произошедшем на GOROD48. Так вы не упустите ничего важного и полезного, будете держать руку на пульсе события. В наши дни без этого никуда, да и потом найдётся, что обсудить с коллегами на работе в тяжелый день понедельник, о котором сегодня думать не хочется. Всем приятных выходных! И увидимся в течение дня!