Происшествия

19 минут назад

Бутылку виски придётся отрабатывать 280 часов

88
#грабёж #покушение
1
Бутылку виски придётся отрабатывать 280 часов

Продавщица сама задержала на улице несостоявшегося грабителя.

Задонский районный суд вынес приговор 35-летнему уроженцу Воронежа за покушение на грабеж. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 7 августа этого года мужчина взял со стеллажа в магазине бутылку виски за 669 рублей и прошёл мимо кассы, не оплатив товар. Но это увидела продавец магазина: женщина сама задержала мужчину на улице и вернула похищенный товар.

Мужчина вину признал: дело рассматривали в особом порядке. В результате несостоявшемуся грабителю назначили 280 часов обязательных работ.
88
#грабёж #покушение
1

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