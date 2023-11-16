41-летний мужчина напал с утюгом на отчима бывшей жены

Теперь его ждёт суд.

В Добровском районе передано в суд уголовного дело в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в нападении с утюгом на 49-летнего отчима бывшей жены.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот семейный конфликт произошёл вечером 26 июля в селе Доброе. Вернувшись с работы домой и выпив полтора литра пива, обвиняемый решил поработать на компьютере. Но после развода компьютер остался в доме, где сейчас живёт его бывшая жена с их двумя детьми. И мужчина на скутере поехал в гости — точнее, даже к себе домой, ведь он тоже является собственником части данного дома. Мужчина легко попал в дом, так как дверь была открыта. Но бывшая жена была ему не рада и начала требовать, чтобы он ушел — иначе она позвонит своему отчиму. Мужчина сказал: «Звони» и пошел на второй этаж, где стоял компьютер, и начал работать на нем. А женщина сначала начала звонить бывшей свекрови, чтобы та повлияла на сына. Мужчине это не понравилось и он выхватил телефон и отбросил его в сторону на ковер.



Потом начался конфликт, после которого женщина вышла на улицу. Мужчина остался на втором этаже за компьютером, а через некоторое время он услышал, как в дом кто-то вошел и крикнул. По голосу понял, что это отчим бывшей жены. Потом он услышал шаги по лестнице.



Со слов обвиняемого, ранее у него уже были конфликты с отчимом бывшей жены, поэтому он сразу взял с гладильной доски утюг и подошел к лестнице — решил ударить первым. По версии следствия, когда отчим почти уже поднялся наверх, но при этом не видел нападавшего, тот нанес ему два удара по голове утюгом. От сильных ударов утюг даже вдребезги разбился. Но потерпевший поднялся и смог перехватить руку нападавшего и увильнуть от ещё одного удара. И даже сам стукнул обидчика в нос — у него потекла кровь. В этот момент в дом вошла женщина и разняла мужчин.



Вскоре на место происшествия приехали «скорая» и полиция. Были изъяты части разбитого утюга. У избитого отчима вся голова была в крови. В результате ему диагностировали рану и ссадины в теменной области, ссадины на плечах. Его здоровью был причинён легкий вред.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальная санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.



Мужчины до сих пор не помирились, напавший с утюгом не принёс свои изменения.