В мире

39 минут назад

Россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

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#недвижимость #Испания

Россияне чаще покупают недвижимость в Испании.

Количество сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершенных россиянами в январе—июне 2023 года, выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2137, - говорится в отчете Центра статистической информации нотариата страны.

Уточняется, что число сделок, совершенных россиянами в первом полугодии 2023 года, приблизилось к пиковым значениям, которые наблюдались во втором полугодии 2013 года и первом полугодии 2014-го, следует из отчета. Тогда россияне совершили 2426 и 2573 сделки соответственно. Они чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают, - заявила директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.

В целом количество сделок с недвижимостью, совершенных всеми иностранцами в королевстве, в январе—июне 2023 года снизилось на 7,5%, до 67,98 тыс. Снижение произошло впервые за два года. Рост числа сделок наблюдался только у граждан России, Украины и США — на 50,2, 41,6 и 13,6% соответственно, - передает РБК.

Отмечается, что лидерами по числу сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании: их доля от общего числа сделок составляет 9,6%. За ними идут жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3% соответственно. На долю россиян приходится 3,2%.

Покупка жилья в Испании часто рассматривается как средство для получения вида на жительство (ВНЖ), что обеспечивает более свободное передвижение по странам Евросоюза. Большинство состоятельных покупателей не планируют переезжать в Испанию для постоянного проживания, - полагает Ларина.

Испания остается одним из наиболее привлекательных европейских рынков для россиян во многом также благодаря удобству и доступности покупки недвижимости, подтверждает Ларина.

"Нотариусы и агентства недвижимости адаптировались к работе с российскими клиентами, поэтому в целом процесс проще и понятнее, чем в других европейских странах", — пояснила эксперт.



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#недвижимость #Испания

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