Происшествия

45 минут назад

Две аварийные бригады «РВК-Липецк» ищут место утечки из водопровода в центре Липецка

5 474
#авария на сетях
Две аварийные бригады «РВК-Липецк» ищут место утечки из водопровода в центре Липецка

В районе места утечки воды на улице Фрунзе работают шесть единиц техники.

Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в районе дома №11 на улице Фрунзе прорвало 300-миллиметровый водопровод, из-за чего была перекрыта подача воды в 14 многоквартирных домов на трех улицах. А сегодня утром на место аварии компания «РВК-Липецк» вывела шесть единиц техники и две бригады специалистов.

- Оперативная работа позволила избежать отключения большего количества домов и значительно сократить район, где подачу воды пришлось временно ограничить, - сообщила пресс-служба компании.

Как выяснилось, порыв случился на водопроводе 1987 года постройки. Без питьевой воды остаются жители домов №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43 по улице Фрунзе, дома №11 по улице Скороходова и доме №12 по улице Коммунальной.

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Цистерны с водой дежурят возле дома №25 по улице Фрунзе, также воду подвозят по заявкам горожан.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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#авария на сетях

Комментарии (5)

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сатана 3 го участка

3 минуты назад
Липчанка, ночью в жилых районах шуметь нельзя, поэтому такие работы с 8часов, рвк от штрафов не отделается в ночное время
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Александр

11 минут назад
Опять коммунисты виноваты.
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Партработник

18 минут назад
В районе пл Петра, около сбера тоже плановый порыв. Плитку уже вывернули, лопатами копают.
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смотритель зоопарка

20 минут назад
надо еще 7 бригад
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Липчанка

30 минут назад
почему только сегодня вывели рабочих?организации, предоставляющие услуги населению, должны работать круглосуточно
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