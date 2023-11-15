Происшествия
45 минут назад
Две аварийные бригады «РВК-Липецк» ищут место утечки из водопровода в центре Липецка
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В районе места утечки воды на улице Фрунзе работают шесть единиц техники.
Как уже сообщал GOROD48, вчера вечером в районе дома №11 на улице Фрунзе прорвало 300-миллиметровый водопровод, из-за чего была перекрыта подача воды в 14 многоквартирных домов на трех улицах. А сегодня утром на место аварии компания «РВК-Липецк» вывела шесть единиц техники и две бригады специалистов.
- Оперативная работа позволила избежать отключения большего количества домов и значительно сократить район, где подачу воды пришлось временно ограничить, - сообщила пресс-служба компании.
Как выяснилось, порыв случился на водопроводе 1987 года постройки. Без питьевой воды остаются жители домов №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43 по улице Фрунзе, дома №11 по улице Скороходова и доме №12 по улице Коммунальной.
Цистерны с водой дежурят возле дома №25 по улице Фрунзе, также воду подвозят по заявкам горожан.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
- Оперативная работа позволила избежать отключения большего количества домов и значительно сократить район, где подачу воды пришлось временно ограничить, - сообщила пресс-служба компании.
Как выяснилось, порыв случился на водопроводе 1987 года постройки. Без питьевой воды остаются жители домов №№ 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 30, 32, 43 по улице Фрунзе, дома №11 по улице Скороходова и доме №12 по улице Коммунальной.
Цистерны с водой дежурят возле дома №25 по улице Фрунзе, также воду подвозят по заявкам горожан.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
5 474
сатана 3 го участка
Александр
Партработник
смотритель зоопарка
Липчанка