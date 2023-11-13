49-летний ельчанин хотел подработать копирайтером и перевёл мошенникам 32 000 рублей

А ельчанка по похожей схеме лишилась 83 000 рублей.

49-летний ельчанин попался на удочку мошенников, перейдя по ссылке с предложениями легкого и быстрого заработка.



«Сотрудница интернет-площадки» искала копирайтера, способного писать статьи на различные темы. Условия работы мужчину устроили, и его не смутил обязательный денежный взнос, который ему обещали вернуть вместе с зарплатой. Сумму первого взноса, действительно, возместили, но затем аппетиты мошенников возросли, и они начали требовать дополнительных вложений. Ельчанин отказался продолжать общение, но успел перечислить работодательнице 32 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



По похожей схеме обманули и 33-летнюю ельчанку, но ей предложили заходить на страничку товара, ставить «лайк» и получать за это от 100 до 200 рублей. Когда женщина выполнила несколько заказов, её уговорили заняться менее сложным, но наиболее оплачиваемым заданием: требовалось лишь переводить деньги на счёт и ждать возврата процентов. Женщина перечислила 83 000 рублей.



Всего за прошедшую неделю 45 жителей Липецкой области отдали мошенникам около 15 миллионов рублей.