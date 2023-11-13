Общество

24 минуты назад

От УГС и департамента дорожного хозяйства и благоустройства требуют навести порядок в Каменном логу

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#экология #Каменный Лог
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От УГС и департамента дорожного хозяйства и благоустройства требуют навести порядок в Каменном логу

В 37-ми метрах от Каменного лога, где находится исток реки Липовка, прокуратурой обнаружена труба сброса сточных вод.

Прокуратура провела проверку фактов из обращения депутата  областного совета Анатолия Шкатова о сбросе сточных вод в Каменном логу.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в 37-ми метрах от Каменного лога, у истока реки Липовка, обнаружена труба сброса сточных вод. Сбрасываемая вода смешивается с водами ручья, протекающего параллельно улицам Московской и Полиграфической в сторону улицы Яна Берзина и улицы Вермишева.

Прокуратура выяснила, что труба принадлежит на праве оперативного управления муниципальному учреждению «Управление главного смотрителя города Липецка». Лабораторное исследования сточной воды, отобранной из оголовка трубы, установило содержание в ней загрязняющих веществ.

Сведений о наличии у МУ «Управления главного смотрителя города Липецка» разрешительной документации на право пользования указанным водным объектом в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области не нашли.

В прокуратуре отметили: «На момент обследования дождя не было, однако сброс воды из трубы осуществлялся, что свидетельствует о сторонних врезках неопределенным кругом лиц. Таким образом, непринятие мер по содержанию ливневой канализации в надлежащем состоянии, не принятия мер к установлению лиц, которыми осуществлялись сторонние врезки, свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля за вверенным имуществом, а также за качеством сточных вод, поступающих в систему ливневой канализации. Ненадлежащее состояние объекта недвижимости, находящегося в оперативном управлении МУ «УГС» создает опасность причинения вреда окружающей среде».

Прокуратура направила в адрес УГС представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

Помимо сброса сточных вод в исток реки Липовка, в прокуратуру пожаловались и на скопление бытового мусора на этой территории.

«Обследуемая территория Каменного лога, расположенная со стороны церкви «Святой Троицы», гаражного кооператива «Металлист-24» захламлена отходами полиэтиленовой тары, автомобильными покрышками, банками и бутылками из-под напитков и прочими отходами», — добавили в прокуратуре.

Прокуратура обязала городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства убрать мусор.
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#экология #Каменный Лог
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смотритель зоопарка

10 минут назад
УГС: это не наша труба.......
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