Ельчанина будут судить за растрату государственной субсидии

Вместо огурцов и помидоров образовалась лишь дыра в бюджете.

42-летнего жителя Ельца привлекли к уголовной ответственности за попытку обмануть государство.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мужчина заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Из бюджета ему выделили 350 тысяч рублей на приобретение теплиц для выращивания овощей. Но урожая помидоров и огурцов никто так и не увидел, как и закупленного оборудования. Деньги «предприниматель» просто потратил на личные нужды.

Сотрудники елецкого ОЭБиПК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество, при получении выплат, совершенное в крупном размере». Теперь ельчанину придётся вернуть в бюджет всю полученную субсидию, а также его ждёт до 6 лет лишения свободы.