Выходные в Липецке: концерты на любой вкус, тайны Петровского спуска и книжное похмелье

Рассказываем, как весело и достойно провести наступивший уик-энд.

Выходные в Липецке

Прохладно, но сухо

В Липецке станет ещё чуточку прохладнее: температура – 5-7 градусов. Зато преимущественно без осадков.







Отключения света

Воду отключать в домах липчан в эти выходные не планируют, а вот без электричества кое-кого оставят. В субботу, 11 ноября, с 8:00 до 18:00 станет темно в домах на улице Еловой, 8. 61, на улицах Бабушкина, Бардина, Баумана, Кольцевой, Кочеткова, Семёнова-Тян-Шанского, Студёновской, Тимура Фрунзе, Чапаева, на площади Заводской, а также в садоводчестве «Сокол-2».

С 9:00 до 17:00 останутся без света дома на Индустриальной, 112, 119а; Сенной, 2; Смоленской, 40, 34. Полностью обесточат улицу Буденного и переулок Рядовой.







В воскресенье, 12 ноября, с 9:00 до 17:00 будут вынуждены погрузиться во мрак жители улицы Буденного, а также Речной, 24а.

Театральные выходные

Липецкий государственный академический театр драмы будет работать в режиме нон-стоп. 11 ноября в 11:00 юным зрителям покажут спектаклю «Сокровища капитана Флинта» по мотивам романа Р.Л.Стивенсона (6+). В 18:00 на сцене премьера спектакля «Таланты и поклонники» по пьесе А.Островского (16+)







Воскресенье, 12 ноября, пройдёт примерно также: в 11:00 детская сказка «Дюймовочка» (0+), в 18:00 комедия «Как важно быть Эрнестом» по пьесе О.Уайлда (18+)– история о двух друзьях, которые решили посвататься к девушкам. Но при этом оба выдали себя за некоего несуществующего Эрнеста.

Театр кукол

Не останутся без внимания и юные театралы. Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина,74) приготовил для них 11 ноября спектакль «Мальчик с пальчик» (0+), а 12 ноября – «Слономух» (0+).







Показы пройдут в 11:00 и в 13:00.

«Унесённые ветром» (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в субботу в 17:00 вы услышите красивые и любимые золотые шлягеры XX века.

В программе концерта под названием «Унесённые ветром» песни «Стоят девчонки» К. Рыжова, «Лучше нету того цвету» М. Блантера, «А у нас во дворе», «Я тебя подожду», «И опять во дворе» А. Островского, «Ландыши» О. Фельцмана, «Эта женщина в окне» И. Шварца и многие другие.







Липчанам споют Зинаида Карандакова (сопрано), Сергей Блинков (баритон) и им подыграет музыкант Сергей Терехов, а вести концерт будет старший научный сотрудник Областного краеведческого музея Алексей Овчинников.

Волшебная флейта

Воскресенье у «Унионе» будет посвящено детям. Здесь состоится уже 4-е занятие из цикла «Скрипка, бубен и фагот» (0+), на которых юным слушателям в игровой и доступной форме рассказывают о разных музыкальных инструментах. 12 ноября речь пойдёт о красавице-флейте.







Ведущая Анна Аникеева расскажет об этом волшебном инструменте и объяснит, почему великий Моцарт посвятил ей целую оперу, которая так и называется — «Волшебная флейта». Солистка Липецкого симфонического оркестра Альяна Цепелева и концертмейстер Татьяна Золотых продемонстрируют различные звуковые возможности этого удивительного инструмента.

Занятия пройдут дважды – в 11:00 и в 12:30.

Семейный дуэт (12+)

Концерт состоится и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в субботу в 15:00.

Семейный дуэт Алексея и Надежды Бондаренко исполнит песни на стихи русских поэтом и известных липецких авторов.





Фото vk.com

Вход свободный.

Кавер-группа из Воронежа (16+)

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня в 19:01 выступит группа воронежская «MMDance». Прозвучат знаменитые поп и рок хиты современности и прошлых лет.





Фото vk.com/public214912927

Пойдём в кино

Посмотреть фильмы можно не только в кинотеатрах. С новинками репертуара мы знакомили вас в четверг. Киносеансы состоятся и в областном Центре культуры, народного творчества и кино. На выходных здесь покажут фантастическую комедию «Я на перемотке». Россия, 2022. Режиссёр Никита Владимиров (12+)

Максим так занят на работе, пытаясь все успеть и не подвести начальство, что не замечает самых важных вещей в своей жизни. В годовщину знакомства с любимой девушкой и после случайной ссоры с необычной таксисткой с Максимом начинают происходить совершенно необъяснимые события — ему предстоит прожить свою жизнь на перемотке.

В ролях: Андрей Бурковский, Ирина Пегова, Татьяна Догилева.

11 ноября кино покажут в 15:00, а 12 ноября – в 12:00 и в 15:00.

Фэнтези Баергмана



Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает на новый сеанс, который будет посвящён 105-летию со дня рождения великого шведского режиссёра Ингмара Бергмана (1918 – 2007 гг.). В 17:00 в ОЦКНТ покажет его фэнтезийную драму «Лицом к лицу» (16+).

Фильм повествует о психиатре Йенни Исакссон, страдающей от умственной болезни. Вместе с мужем, который также является психиатром, они успешны в работе, но медленно и неумолимо ее психическое состояние продолжает ухудшаться. Йенни неотступно преследуют призраки прошлого, в результате чего она в конечном счете оказывается не в состоянии функционировать как жена, доктор или личность.





Кадр из фильма

Лепи, что вздумается (12+)

Не останутся без занятия и любители рукоделия. В Керамокластере на улице Студёновской, 39 б 11 ноября в 15:00 проведут мастер-класс по изготовлению керамики. Причём на этот раз участники не будут связаны какой-то одной темой, а смогут сами выбирать сюжеты для своих работ. Занятие пройдёт на свободную тему «Леплю что хочу».







Своё керамическое чудо можно создать самостоятельно, а при необходимости проконсультироваться с опытным педагогом.

По Петровскому спуску (12+)

Липчан вновь зовут на прогулку по родному городу. 12 ноября в 14:00 желающие в сопровождении всезнающего экскурсовода пройдутся по Петровскому спуску от Христо-Рождественского собора до площади Революции. В пути можно будет узнать много интересного по истории Липецка от петровских времён до наших дней. Место сбора – Соборная площадь.







«Книжное похмелье»

В конце выходных самое время засесть за книги или обсудить прочитанное. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) 12 ноября в 14:01 пройдёт очередное заседание клуба «Книжное похмелье».







Участники обсудят роман сербского автора Милорада Павича (1929 – 2009) «Хазарский словарь». Роман написан оригинально и состоит из трёх книг – сборников записей о персонажах и событиях, которые упоминаются по всему роману, но в разных книгах рассказаны историями с разными подробностями. Благодаря такому формату, роман можно читать не обязательно от начала до конца, но в произвольном порядке, собирая по отдельным статьям словаря мозаику истории главной темы – выбора религии Хазарским каганатов в конце VIII – начале IX столетий.

Дорогие липчане! Вас ждут насыщенные и богатые событиями выходные . Впереди много забот и развлечений, но при этом не стоит забывать и о новостях. Искать по всему Интернету ничего не нужно. Липчанам достаточно периодически заглядывать на GOROD48, чтобы быть в курсе всех событий. С нами вы не пропустите ничего важного и полезного, будете выгодно отличаться информированностью от людей, которые по собственному недосмотру заходят на сайт реже вас. Ждём вас 24/7 снова и снова!