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37 минут назад

Почти два десятка улиц и садоводчество останутся без света

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Почти два десятка улиц и садоводчество останутся без света

11 ноября энергетики будут проводить плановые ремонтные работы и работы по установке приборов учета. 

С 08:00 до 18:00 для монтажа приборов учета обесточат дома №№ 8, 61 по улице Еловой, также улицы Кочеткова, Баумана, Чапаева, Кольцевую, Студеновскую, Фрунзе, Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, площадь Заводскую, садоводчество «Сокол-2». 

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 112, 119а по улице Индустриальной, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, улица Буденного, переулок Рядовой. 

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#отключения
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