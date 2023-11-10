Почти два десятка улиц и садоводчество останутся без света

11 ноября энергетики будут проводить плановые ремонтные работы и работы по установке приборов учета.

С 08:00 до 18:00 для монтажа приборов учета обесточат дома №№ 8, 61 по улице Еловой, также улицы Кочеткова, Баумана, Чапаева, Кольцевую, Студеновскую, Фрунзе, Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, площадь Заводскую, садоводчество «Сокол-2».



С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 112, 119а по улице Индустриальной, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, улица Буденного, переулок Рядовой.



