В Липецкой области ночью снова заморозки

11 ноября Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – будет преимущественно без осадков.

12 и 13 ноября на территорию региона выйдет очередной циклон с юго-запада, который принесет с собой дожди, местами сильные. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью температура будет от -1 до +4 градусов, днем она составит от +4 до +9 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем она составит от +5 до +7 градусов.



День 11 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 20 градусов мороза.



