На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов № 61 по улице Октябрьской, №№ 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 83, 83а по улице Депутатской, № 1 по улице Киевской, № 10 по улице Неделина, №№ 1, 40 вл.1 по улице Катукова. Цистерны с водой будут находиться на четырех участках: по улице Октябрьской, 61, по проспекту Победы, 55, по улице Неделина, 10, по улице Катукова, 1.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



