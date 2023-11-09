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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

1 506
#отключения
На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 10 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители домов № 61 по улице Октябрьской, №№ 51/3, 55, 57, 61 по проспекту Победы, №№ 83, 83а по улице Депутатской, № 1 по улице Киевской, № 10 по улице Неделина, №№ 1, 40 вл.1 по улице Катукова. Цистерны с водой будут находиться на четырех участках: по улице Октябрьской, 61, по проспекту Победы, 55, по улице Неделина, 10, по улице Катукова, 1. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 506
#отключения

Комментарии (1)

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Гость.

30 минут назад
Интересно где они ещё не копали, есть ли в городе такие места?
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«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
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