Общество
15 минут назад
30-летний добровец стал Героем России
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Награду ему вручил Сергей Шойгу.
Юрию Щербакову из села Порой Добровского района присвоено звание Героя России. Высшую государственную награду страны – медаль «Золотая Звезда» Юрию Щербакову вручил Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной России.
Как сообщил с своём Telegram-канале глава Добровского района Анатолий Попов, Юрий Щербаков родился в 1993 году в многодетной семье, все свое детство провел в Порое. Здесь и сегодня живут его родственники: мать, брат с сестрой и дедушка с бабушкой. Дед Юрия Михаил Копытин — известный комбайнер, трудился в совхозе «Трубетчинский», награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Юрий Щербаков после окончания 21-го училища города Липецка был призван в армию, а после срочной службы решил продолжить ее по контракту.
«Гвардии сержант Юрий Щербаков — командир отделения противотанковых управляемых ракет удостоен звания Героя России за проявленное мужество в ходе специальной военной операции: за время участия в СВО расчет Щербакова уничтожил 9 танков, 12 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 4 грузовых автомобиля с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта и более 100 боевиков ВСУ. Его расчет сорвал наступление противника на соседние подразделения, уничтожив большое количество техники», — отметил Анатолий Попов.
Фото – t.me/anatolypopovdobroe
Как сообщил с своём Telegram-канале глава Добровского района Анатолий Попов, Юрий Щербаков родился в 1993 году в многодетной семье, все свое детство провел в Порое. Здесь и сегодня живут его родственники: мать, брат с сестрой и дедушка с бабушкой. Дед Юрия Михаил Копытин — известный комбайнер, трудился в совхозе «Трубетчинский», награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Юрий Щербаков после окончания 21-го училища города Липецка был призван в армию, а после срочной службы решил продолжить ее по контракту.
«Гвардии сержант Юрий Щербаков — командир отделения противотанковых управляемых ракет удостоен звания Героя России за проявленное мужество в ходе специальной военной операции: за время участия в СВО расчет Щербакова уничтожил 9 танков, 12 боевых машин пехоты, 4 бронетранспортера, 4 грузовых автомобиля с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта и более 100 боевиков ВСУ. Его расчет сорвал наступление противника на соседние подразделения, уничтожив большое количество техники», — отметил Анатолий Попов.
Фото – t.me/anatolypopovdobroe
1 237