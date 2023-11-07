Экономика

52 минуты назад

Статистика: липчане экономили на продуктах питания, но тратили больше на готовый общепит

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#цены #инфляция
Статистика: липчане экономили на продуктах питания, но тратили больше на готовый общепит

Траты на непродовольственные товары по итогам девяти месяцев в Липецкой области, напротив, выросли, сообщает Липецкстат.

253,3 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области за девять месяцев 2023 года – это 99,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения пришлось 224,9 тысячи рублей.

Доля трат на непродовольственные товары оказалась выше – 52%, или 131,7 миллиарда рублей. На пищевые продукты, включая напитки, и табак липчане потратили 121,6 миллиарда рублей, что составило 48% оборота. При том, расходы на продукты питания сократились по сравнению с прошлым годом на 4%, тогда как траты на непродовольственные товары выросли на 2,2%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.

Вместе с тем, траты на общепит в январе-сентябре выросли на 8,5% (в сопоставимых ценах) по сравнению с тем же периодом прошлого года – оборот здесь составил почти 8,28 миллиарда рублей. В расчете на душу населения – 7348 рублей. 

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#цены #инфляция

Комментарии (2)

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Сельский кулак

6 минут назад
Да,плохие у Вас дела.С праздником Великой Октябрьской Революцией.
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Сергей

29 минут назад
Меньше здоровой пищи, но больше фастфуд, и то есть месяца, когда только молодёжь фастфудит, это новогодние числа, каникулы,...... Удручает такая статистика....
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