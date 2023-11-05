Общество

13 минут назад

В районе Коровино отключат холодную воду

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#отключение воды #
В районе Коровино отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора района Коровино – улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, 2-й Индустриальной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Индустриальная, 15а.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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#отключение воды #

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