Общество
13 минут назад
В районе Коровино отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 6 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора района Коровино – улиц Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, 2-й Индустриальной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Индустриальная, 15а.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.