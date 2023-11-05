Происшествия

42 минуты назад

На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

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#ДТП
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На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

В районе улицы Юных натуралистов затруднено движение

Сегодня на проспекте Победы произошло ДТП – столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан».

По словам очевидцев, «ГАЗель» двигалась по площади Победы в сторону Юных натуралистов в крайней правой полосе, и водитель решил повернуть на Мичурина на перекрёстке, при этом не заметил попутно движущийся в среднем ряду автомобиль «Ниссан». Произошло столкновение.

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Люди в аварии не пострадали. «Ниссану» получил серьезные механические повреждения.
2 417
#ДТП
2

Комментарии (2)

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да уж

2 минуты назад
Газель можно и молотком поправить,а вот криворукий Ниссан стоит дорого.
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valerafromsplus

8 минут назад
Ясно. Теперь один заплатит из кармана, а другой возьмёт микрозайм. ))
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