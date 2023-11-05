На проспекте Победы столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

В районе улицы Юных натуралистов затруднено движение

Сегодня на проспекте Победы произошло ДТП – столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан».По словам очевидцев, «ГАЗель» двигалась по площади Победы в сторону Юных натуралистов в крайней правой полосе, и водитель решил повернуть на Мичурина на перекрёстке, при этом не заметил попутно движущийся в среднем ряду автомобиль «Ниссан». Произошло столкновение.Люди в аварии не пострадали. «Ниссану» получил серьезные механические повреждения.