В России

23 минуты назад

Airbus-A320 аварийно сел в поле под Новосибирском

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Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области.

На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.

Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении.

"Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.

Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.

Тем не менее, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.
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