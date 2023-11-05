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23 минуты назад
Airbus-A320 аварийно сел в поле под Новосибирском
Самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области.
На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.
Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении.
"Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.
Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.
Тем не менее, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.
На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка. Пассажиры отметили профессионализм экипажа, в авиакомпании тоже одобрили действия команды воздушного судна.
Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении.
"Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.
Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.
Тем не менее, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.