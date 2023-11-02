В России

54 минуты назад

Правительство хочет побудить регионы пересмотреть систему тарифов для населения

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#тарифы #экономика

Правительство РФ обнаружило возможность убедить регионы перевести население на новые тарифы электроэнергии при учете объемов ее потребления.

Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления, - пишет "Ъ".

Регионы РФ начиная со следующего года будут обязаны перейти на новые тарифы электроэнергии, если имеют цель по повышению платежей бизнеса за уменьшение тарифов для простых жителей. На новые тарифы, по оценкам Федеральной антимонопольной службы, придется перейти большей части регионов.

Данную инициативу правительства поддержало Министерство энергетики страны, поскольку она предоставляет возможность "контролировать рост перекрестного субсидирования".

Регион, перешедший на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС.

Уровень субсидии можно будет индексировать на уровень инфляции, а также на коэффициент прироста объемов потребления энергии населением. В ФАС подтвердили, что предлагают ввести такую меру с 1 января 2024 года. Переход на дифференциацию тарифов позволит "снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом", - заявили в службе. Там подчеркнули, что тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы, а ФАС это проконтролирует.

Правительство долгие годы пытается снизить перекрестное субсидирование, но оно пока только растет. В начале 2022 года максимальный объем субсидии увеличили до 241 млрд руб., а в конце года на фоне всплеска инфляции правительство в виде исключения разрешило регионам в 2023 году превысить ограничение. В результате в ряде регионов тарифы для бизнеса резко выросли. Промышленность в 2023 году доплатила за снижение тарифов населения рекордные 294 млрд рублей.

ФАС хотела зафиксировать новый, более высокий уровень перекрестного субсидирования на 2024 год, в объеме 291 млрд рублей. Но кабмин не согласился и поручил ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения при превышении предельных уровней субсидии, - сообщают источники издания.

"Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход — наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии", - отмечают источники.
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#тарифы #экономика

Комментарии (3)

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Гость

11 минут назад
Покупайте свечи,или сидите в темноте
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Алес

34 минуты назад
Непонятно, но Хреново наверное, что то вводят для повышения ЦЕН
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Александр

38 минут назад
Страна погружается во мрак?
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