54 минуты назад
Первый день ноября побалует теплом: в Липецкой области сухо и до +17
1 ноября территория Липецкой области будет находиться в теплом секторе циклона с центром над северо-западом европейской территории России – будет преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха — от +5 до +10 градусов, днем она составит от +12 до +17 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.
День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 16 градусов мороза.
Артём