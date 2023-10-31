Первый день ноября побалует теплом: в Липецкой области сухо и до +17

1 ноября территория Липецкой области будет находиться в теплом секторе циклона с центром над северо-западом европейской территории России – будет преимущественно без осадков.

2 ноября через территорию региона с юго-запада на северо-восток будет перемещаться циклон, ожидаются дожди разной интенсивности, местами усилится ветер до 17 м/сек. 3 ноября Липецкая область окажется в тыловой части циклона — осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят: 1 и 2 ноября — 9-12 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы, 3 ноября — 4 градуса тепла, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью температура воздуха — от +5 до +10 градусов, днем она составит от +12 до +17 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +14 до +16 градусов.



День 1 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 16 градусов мороза.

