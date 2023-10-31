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26 минут назад

МТС выступает против сохранения раздачи интернета с мобильных устройств

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#мобильные операторы #раздача интернета

30 октября ФАС сообщила, что мобильные операторы "МегаФон", "Билайн" и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета.

Компания МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств и не согласен с требованием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене соответствующей платы, - рассказали РБК в пресс-службе компании.

"МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета. Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов <…> Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов", — считает оператор.

Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, - отметили в компании.

При этом нынешние тарифы экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, - добавили в МТС. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка, так как эти устройства потребляют в разы больше трафика, - резюмировали в компании.

Накануне Федеральная антимонопольная служба объявила, что "Мегафон", "Билайн" и Tele2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что, вводя плату за это, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

Жалобы на платную раздачу интернета начали поступать в ФАС в августе. Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону и за счет этого имеют доступ в интернет).
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#мобильные операторы #раздача интернета

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