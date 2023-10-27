Происшествия
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На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск
Авария чудом обошлась без пострадавших.
27 октября около 15:30 в Липецке на площади Франценюка автомобиль «Хендай Солярис» вылетел с дороги на остановку.
По рассказам очевидцев аварии, автомобиль чудом не сбил, стоявших на остановке людей и остановился возле газетного киоска.
— В аварии никто не пострадал, — подтвердили GOROD48 рассказ очевидцев в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
По рассказам очевидцев аварии, автомобиль чудом не сбил, стоявших на остановке людей и остановился возле газетного киоска.
— В аварии никто не пострадал, — подтвердили GOROD48 рассказ очевидцев в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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