На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск

Авария чудом обошлась без пострадавших.





27 октября около 15:30 в Липецке на площади Франценюка автомобиль «Хендай Солярис» вылетел с дороги на остановку.По рассказам очевидцев аварии, автомобиль чудом не сбил, стоявших на остановке людей и остановился возле газетного киоска.— В аварии никто не пострадал, — подтвердили GOROD48 рассказ очевидцев в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.