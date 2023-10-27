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На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск

20 1697
#Авария #ДТП
3
На площади Франценюка «Хендай» вылетел с дороги на остановку и чуть не врезался в киоск

Авария чудом обошлась без пострадавших.

27 октября около 15:30 в Липецке на площади Франценюка автомобиль «Хендай Солярис» вылетел с дороги на остановку. 

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По рассказам очевидцев аварии, автомобиль чудом не сбил, стоявших на  остановке людей и остановился возле газетного киоска.

— В аварии никто не пострадал, — подтвердили GOROD48 рассказ очевидцев в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

20 1697
#Авария #ДТП
3

Комментарии (20)

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Юрист

7 минут назад
Думаю, что данный пост может быть судебно оспорен. Не соблюден закон о персональных данных!
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Был

44 минуты назад
Водитель не виноват. Выбила другая машина. Зачем тогда написали в таком контексте ? Номера машины выложили ... а вины водителя и нет....
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Ч

45 минут назад
Гость, пешком надо ходить или на автобусе ездить, если без мозгов гонять в такую погоду да ещё и на летней резине небось. И не надо умничать. Соблюдайте ПДД.
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Городу 48

46 минут назад
Пишите новость полностью ! А так клевета получается
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Мимо проходил

сегодня, 20:45
Человек спешил купить прессу
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Профессор

сегодня, 20:36
Вы водимо профессор философии )
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гость

сегодня, 20:04
Ездейте спокойно и никто не будет вылетать от удара, от машины, ото всего. А то несутся и не думают, а если...
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Гость

сегодня, 19:15
Правду говорят, что в Липецке люди злые, разве кто-то дал право судить других, у самих, видно, нимб сверкает так, что глазам больно!
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Гость

сегодня, 18:57
Так как есть, хорошо, что не Вы за рулем были, а то бы сейчас Вас грязью поливали!
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Гость

сегодня, 18:53
Наталия, да, так и было, я там была, благодаря дождю, большинство людей стояло под крышей на остановке, я успела отскочить в сторону, женщина водитель была в шоковом состоянии
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