Полицейские задержали похитителя автомагнитол из открытых машин

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

40-летнего жителя Усмани подозревают в двух кражах автомагнитол и других вещей из автомобилей — его задержали полицейские.



«Подозреваемый в ночь с 23 на 24 октября около одного из домов в Усмани проник в салон автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежащего 22- летней женщине, и похитил оттуда автомагнитолу и колонку — всего имущества на сумму 3 800 рублей. Позже злоумышленник забрал из автомобиля «ВАЗ-2110» 19-летнего парня автомагнитолу и зеркало с видеорегистратором на общую сумму 2 800 рублей. Обе машины хозяева оставили открытыми», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Похищенное мужчина принес домой, но продать не успел. Украденное изъято и будет возвращено.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.