Происшествия

сегодня, 16:23

Пассажир заплатит 100 000 рублей за удар в глаз водителя автобуса

2 996
#автобус #хулиганство #побои
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Пассажир заплатит 100 000 рублей за удар в глаз водителя автобуса

На предложение водителя покинуть автобус один из ругающихся матом и пьющих прямо в салоне дебоширов ударил его кулаком в глаз.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Елецкого городского суда о компенсации побитому пассажиром водителю автобуса. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пассажир рейсового автобуса в ответ на замечание, сделанное водителем по просьбе других пассажиров, ударил его рукой в глаз. Водитель потребовал компенсацию морального вреда в 100 000 рублей. Но Елецким городским судом эта сумма была уменьшена до 10 тысяч рублей.

«При рассмотрении апелляционной жалобы было установлено, что конфликт между водителем и двумя распивающими спиртное прямо в салоне пассажирами произошел ночью на автодороге М-4 «Дон». Молодые люди также ругались матом, вели себя вызывающе, на замечания пассажиров не реагировали. На предложение водителя покинуть автобус один из дебоширов ударил его кулаком в глаз. За это молодой человек был привлечен к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои). Водитель автобуса был вынужден обращаться за медицинской помощью, длительное время переживал случившееся, у него возникла бессонница, он испытывал эмоциональную напряженность и общую подавленность. Поэтому он обжаловал решение суда первой инстанции», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Липецкий областной суд встал на сторону водителя автобуса, присудив ему компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.
2 996
#автобус #хулиганство #побои
6

Комментарии (2)

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Гость.

35 минут назад
Лиза, Наврят ли это обычные, если 10т выписали? Там только распитие чего стоит, а мат и + глаз водиле на рабочем месте.
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Лиза

сегодня, 16:43
Правильно, пусть алкаши и матершинники раскошелятся, может, это им послужит уроком.
ответить
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
20
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
Общество

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