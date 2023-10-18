Общество

40 минут назад

48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок

207
#торговля #алкоголь
48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок

Женщину оштрафовали на 50 000 рублей за незаконную розничную продажу алкоголя.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор 48-летней женщине за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая в 2022 году уже была привечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя и получила штраф в 30 тысяч рублей.

Но должных выводов женщина не сделала, и 30 июня 2022 года снова попалась на продаже семи поллитровок с алкогольным напитком с содержанием спирта 35,4%.

Женщина выручила за семь бутылок 910 рублей — за это её оштрафовали на 50 тысяч рублей в доход государства.
207
#торговля #алкоголь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке
#ЖКХ
2
Управляющая компания оспорила штраф в 250 000 рублей за бардак на контейнерной площадке

18 минут назад

Общество
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»
#питьевая вода
2
«Не оставим ли мы нашим детям воду, которую нельзя будет пить?»

сегодня, 10:33

Общество
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году
#суд #ЗАГС
1
Ельчанка пыталась восстановить свидетельство о рождении дедушки, появившегося на свет в 1911 году

сегодня, 10:32

Общество
Липецкая вечЁрка: избитая в баре, новости из инфекционки, и что липчане хотят увидеть на месте «Спут...
#вечЁрка #побои #COVID-19
6
Липецкая вечЁрка: избитая в баре, новости из инфекционки, и что липчане хотят увидеть на месте «Спут...

вчера, 20:23

Общество
Битва вратарей осталась не за липчанами
#Хоккей #МХК "Липецк"
5
Битва вратарей осталась не за липчанами

вчера, 18:08

Общество
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду
#отключения
3
На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

вчера, 18:00

Общество