48-летняя бутлегерша попалась на продаже семи поллитровок

Женщину оштрафовали на 50 000 рублей за незаконную розничную продажу алкоголя.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор 48-летней женщине за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая в 2022 году уже была привечена к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкоголя и получила штраф в 30 тысяч рублей.



Но должных выводов женщина не сделала, и 30 июня 2022 года снова попалась на продаже семи поллитровок с алкогольным напитком с содержанием спирта 35,4%.



Женщина выручила за семь бутылок 910 рублей — за это её оштрафовали на 50 тысяч рублей в доход государства.