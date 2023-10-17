«У меня немного волос на голове, но и они стоят дыбом»

В горсовете обсудили техническое состояние некоторых аварийных домов в Липецке.

Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию вице-мэр Липецка Ирина Вербецкая рассказала о техническом состоянии жилых домов, находящихся на контроле департамента ЖХК.Это дома с дефектами несущих конструкций. На карандаше чиновников их всего несколько: на улице Космонавтов, 10, на улице Терешковой, 13а, на улице Скороходова, 11, на улице Зегеля, 13а, на улице 9 микрорайон, 22/2, на улице Крылова, 63а, на Московской, 135. По словам вице-мэра, состояние каждого такого дома регулярно мониторят и тревожной информации об ухудшении состояния этих многоэтажек от управляющих компаний в профильный департамент мэрии с начала года не поступала.Ирина Вербецкая рассказала депутатам о ситуации с расселением аварийной пятиэтажки на улице 9 микрорайон, 16. Собственникам 91 квартиры выплачена выкупная стоимость на общую сумму в 319,9 млн рублей. Владельцы 16 квартир написали заявления о предоставлении им другого жилья взамен изымаемого. Этот вопрос департамент ЖКХ решит к концу года.Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев обратил внимание на качество относительно новых домов, которые построены на тяп-ляп, и уже требуют капремонта. Он попросил мэрию не передвигать сроки капремонтов действительно старых домов 60-70 годов постройки в пользу новостроек. «Нельзя исправлять ошибки застройщиков за счет жителей старого жилфонда».Депутат Андрей Захаров попросил включить в реестр проблемных дом-новостройку по улице Нижней Логовой, 11:— У меня не много волос на голове, но и они стоят дыбом. Застройщик сделал некачественную проводку в местах общего пользования и в доме 2019 года постройки уже был пожар. Хорошо, что обошлось без жертв. «Хромая лошадь», «Зимняя вишня», теперь вот этот дом. А еще его и подтапливает. А еще в нем уходит в сторону стена. Все проблемы застройщик переложил на плечи покупателей квартир. Что делать?Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова заявила, что все вопросы стоит адресовать к застройщику и к тем, кто принимал этот дом. Застройщика, понятно, в зале не было. Зато был заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора Липецкой области Алексей Затонских, который заявил, что на стадии строительства все соответствовало проекту. «Все вопросы — к управляющей компании».На удивление, в зале были руководители УК «КиТ», обслуживающей этот 22-этажный четырехподъездный дом.— В ходе эксплуатации нами выявлена масса конструктивных недостатков. На этот счет нами составлен иск, который направлен на рассмотрение арбитражного суда, — сказал заместитель руководителя УК Михаил Семик.А учредитель УК «КиТ» Алексей Клюев добавил, что этих самых недостатков — на 200 млн рублей. «Застройщик, компания СУ-9, находится в процедуре банкротства. Имущества у юрлица нет, это пустышка. Все имущество переведено на подрядную организацию. Пока есть такая возможность, нужно вступить в дело правоохранительным органам».Первый вице-спикер Борис Понаморев сказал, что на каждый дом есть пятилетняя гарантия застройщика. И что нужно успеть в этот срок решить проблемы дома за счет строительной гарантии».— В департаменте ЖКХ нет информации о проблемах по конструктиву дома. Собственники могут заказать техническую экспертизу у специализированной организации, и если будут соответствующие выводы, будем включать какие-то механизмы в рамках безотлагательной помощи, — прокомментировала ситуацию Ирина Вербецкая.