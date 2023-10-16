Происшествия
сегодня, 16:37
Вандалы расписали мобильный пост ДПС
Владелец уже готовит заявление в полицию.
В социальных сетях на днях появилась фотография мобильного поста ДПС недалеко от Новой Жизни под Липецком, на стене которого было написано с ошибками нецензурное слово.
Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на балансе которого находится пост, ведомство уже готовит заявление в полицию.
— В этом году установлены семь мобильных постов ГИБДД в Липецкой области. Зафиксированный случай вандализма стал первым, — рассказали в управлении.
Надпись со стены поста уже стерта.
Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на балансе которого находится пост, ведомство уже готовит заявление в полицию.
— В этом году установлены семь мобильных постов ГИБДД в Липецкой области. Зафиксированный случай вандализма стал первым, — рассказали в управлении.
Надпись со стены поста уже стерта.
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