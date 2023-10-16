Вандалы расписали мобильный пост ДПС

Владелец уже готовит заявление в полицию.

В социальных сетях на днях появилась фотография мобильного поста ДПС недалеко от Новой Жизни под Липецком, на стене которого было написано с ошибками нецензурное слово.Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на балансе которого находится пост, ведомство уже готовит заявление в полицию.— В этом году установлены семь мобильных постов ГИБДД в Липецкой области. Зафиксированный случай вандализма стал первым, — рассказали в управлении.Надпись со стены поста уже стерта.