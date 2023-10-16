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Вандалы расписали мобильный пост ДПС

17 1394
#хулиганство #вандализм #мобильный пост #ДПС #ГИБДД
2
Вандалы расписали мобильный пост ДПС

Владелец уже готовит заявление в полицию.

В социальных сетях на днях появилась фотография мобильного поста ДПС недалеко от Новой Жизни под Липецком, на стене которого было написано с ошибками нецензурное слово.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области, на балансе которого находится пост, ведомство уже готовит заявление в полицию. 

—  В этом году установлены семь мобильных постов ГИБДД в Липецкой области. Зафиксированный случай вандализма стал первым, — рассказали в управлении.

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Надпись со стены поста уже стерта.
17 1394
#хулиганство #вандализм #мобильный пост #ДПС #ГИБДД
2

Комментарии (17)

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Как гость
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Перестаньте злить и

18 минут назад
Кошмарить народ без того весь закредитованный
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Вазген

18 минут назад
Ольга, там дорога на аэродром, который активно участвует в некоторых неприятных событиях современной России.
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Петр

24 минуты назад
Оксана, Выражена поддержка народу Палестины.
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Оксана

33 минуты назад
А что написано непонятно, подробнее.
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Ответ

35 минут назад
?, про тех, кто всю воду в кранах выпил.
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Юрист

36 минут назад
Это Россия, детка, в цивилизованных странах ни постов ДПС нет, ни ДПС в них нет. А застреленные при задержании есть. И много.
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Юрий

40 минут назад
Все правильно написали, такое мнение у большинства
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Гость

44 минуты назад
Вандализм — одна из форм разрушительного девиантного поведения человека, в ходе которого уничтожаются или оскверняются предметы искусства, культуры.
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Это Россия, детка

44 минуты назад
Юрист, мобильные посты ДПС есть, ДПС в них нет, кому стрелять?
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Что написали?

50 минут назад
написали бей мусоров?
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