Пять человек получили травмы в двойной аварии на грязинской трассе

Еще два человека погибли в различных авария.





За три дня на дорогах области 12 человек получили травмы и двое — погибли.



Вечером 13 октября на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Лада Граната» с 39-летним водителем и «Тойота» под управлением 39-летнего мужчины. От от удара «Тойота» столкнулась с «Дэу» 28-летнего водителя. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы водитель и четыре пассажира «Дэу».



14 октября в Грязинском районе на дороге Красная Дубрава – Прибытково 40-летний водитель «УАЗа не справился с управлением, съехал с дороги, и автомобиль перевернулась. Водителя с травмами доставили в больницу.



В селе Казаки Елецкого района столкнулись «Лада Гранта» с 73-летним водителем и мотоцикл с 63-летним водителем. В аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу.



15 октября в Ельце на улице 9 Декабря столкнулись «ВАЗ-2114»» с 26-летним водителем и «Лада Калина» под управлением 32-летнего мужчины. С места аварии госпитализирована 51-летняя пассажирка «ВАЗа».



Аварии со смертельным исходом произошли в Долгоруковском и Данковском районах.



13 октября на дороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 52-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. По дороге в больницу водитель умер.



14 октября на дороге Данков – Тёплое – Воскресенское 42-летняя велосипедистка попала под автомобиль «Ниссан» с 38-летнего водителя. От полученных травм женщина умерла в больнице.



