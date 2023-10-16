Происшествия

сегодня, 10:22

Пять человек получили травмы в двойной аварии на грязинской трассе

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#авария #ДТП
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Пять человек получили травмы в двойной аварии на грязинской трассе

Еще два человека погибли в различных авария.

За три дня на дорогах области 12 человек получили травмы и двое — погибли.

Вечером 13 октября на дороге Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Лада Граната» с 39-летним водителем и «Тойота» под управлением 39-летнего мужчины. От от удара «Тойота» столкнулась с «Дэу» 28-летнего водителя. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы водитель и четыре пассажира «Дэу».

14 октября в Грязинском районе на дороге Красная Дубрава – Прибытково 40-летний водитель «УАЗа не справился с управлением, съехал с дороги, и автомобиль перевернулась. Водителя с травмами доставили в больницу.

В селе Казаки Елецкого района столкнулись «Лада Гранта» с 73-летним водителем и мотоцикл с 63-летним водителем. В аварии пострадал мотоциклист, его доставили в больницу.

15 октября в Ельце на улице 9 Декабря столкнулись «ВАЗ-2114»» с 26-летним водителем и «Лада Калина» под управлением 32-летнего мужчины. С места аварии госпитализирована 51-летняя пассажирка «ВАЗа».

Аварии со смертельным исходом произошли в Долгоруковском и Данковском районах.

13 октября на дороге Стебаево – Задонск – Долгоруково 52-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. По дороге в больницу водитель умер.

14 октября на дороге Данков – Тёплое – Воскресенское 42-летняя велосипедистка попала под автомобиль «Ниссан» с 38-летнего водителя. От полученных травм женщина умерла в больнице.

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#авария #ДТП
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Комментарии (5)

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И на

37 минут назад
широких дорогах дурни все равно сталкиваются ! Дело конечно не в дорогах ,а в мозгах . Написал бы больше ,но не пропустят .
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Бон Жови

сегодня, 10:55
Какая, Лада Граната, что за бред?
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Патриот

сегодня, 10:51
Зоркий, сейчас Болонская система образования. И так, и так можно..
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Зоркий

сегодня, 10:39
Новая, особо опасная модель, Лада Граната
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Лиза

сегодня, 10:35
Печальная статистика.
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