Общество
сегодня, 15:52
Место повреждения водопровода на Опытной станции обнаружено
5 354
Рабочие «РВК-Липецк» обнаружили на Боевом проезду место повреждения 600-миллиметрового водопровода. Ремонт компания обещает закончить быстро и уже начала осушение траншеи, в которой был поврежден водовод.
Аварийные работы ведется с минимальным отключением потребителей. Холодная вода отсутствует на улице Ботанической, в домах №28а по улице Железнякова и №13 по Боевому проезду. Цистерна с водой дежурит по адресу Боевой проезд, 13, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.\
Трубопровод у дома №47б при прокладке сетей к микрорайону «Взлетный» сегодня днем повредила строительная организация.
Аварийные работы ведется с минимальным отключением потребителей. Холодная вода отсутствует на улице Ботанической, в домах №28а по улице Железнякова и №13 по Боевому проезду. Цистерна с водой дежурит по адресу Боевой проезд, 13, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.\
Трубопровод у дома №47б при прокладке сетей к микрорайону «Взлетный» сегодня днем повредила строительная организация.
5 354
Спим едим
Понятно
лучше молчите
Дед
zxzwvzx