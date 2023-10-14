Общество

сегодня, 15:52

Место повреждения водопровода на Опытной станции обнаружено

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Место повреждения водопровода на Опытной станции обнаружено
Рабочие «РВК-Липецк» обнаружили на Боевом проезду место повреждения 600-миллиметрового водопровода. Ремонт компания обещает закончить быстро и уже начала осушение траншеи, в которой был поврежден водовод. 

Аварийные работы  ведется с минимальным отключением потребителей. Холодная вода отсутствует на улице Ботанической, в домах №28а по улице Железнякова и №13 по Боевому проезду. Цистерна с водой дежурит по адресу Боевой проезд, 13, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.\

Трубопровод у дома №47б при прокладке сетей к микрорайону «Взлетный» сегодня днем повредила строительная организация.


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Комментарии (5)

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Спим едим

8 минут назад
Нет воды по Гагарина. Ни горячей ни холодной
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Понятно

9 минут назад
А анекдот то с продолжением
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лучше молчите

9 минут назад
zxzwvzx, а то могут начать искать трубу 600 мм на Гагарина...
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Дед

10 минут назад
Очередной прорыв товарищи
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zxzwvzx

28 минут назад
ага, конечно, а на Гагарина почему не было холодной воды с 12 часов?? сейчас вроде бы дали, но надолго ли
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