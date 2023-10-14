Общество
сегодня, 14:05
На Боевом проезде забил фонтан
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Вода отключена на нескольких улицах города.
На Боевом проезде, 47б в месте проведения сетевых работ забил многометровый фонтан. Видео коммунальной аварии очевидцы выкладывают в социальных сетях. По словам жителей улицы, фонтан забил из поврежденной ковшом экскаватора трубы.
Траншея, в которой производились работы, превратилась в полноводную реку
Вода, как рассказывают липчане, отключена в жилых домах Опытной станции, улицы Агрономической и Московской.
Напомним, 27 сентября при прокладке самотечного коллектора к этому району произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный водопровод. 22 тысячи жителей Липецка оставались без холодной воды до 1 октября.
Траншея, в которой производились работы, превратилась в полноводную реку
Вода, как рассказывают липчане, отключена в жилых домах Опытной станции, улицы Агрономической и Московской.
Напомним, 27 сентября при прокладке самотечного коллектора к этому району произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный водопровод. 22 тысячи жителей Липецка оставались без холодной воды до 1 октября.
23 1220
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Шырли-мырли
Лиза
Нет
Мв
Никитка
Не грусти
Каждый день-фонтан.
Гагаринская
Жилец
Грустный житель