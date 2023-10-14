Общество

сегодня, 14:05

На Боевом проезде забил фонтан

23 1220
#коммунальная авария

Вода отключена на нескольких улицах города. 

На Боевом проезде, 47б в месте проведения сетевых работ забил многометровый фонтан. Видео коммунальной аварии очевидцы выкладывают в социальных сетях. По словам жителей улицы, фонтан забил из поврежденной ковшом экскаватора трубы.

TqLhPQhknn4.jpg

PRfpC6EUyxc.jpg

Траншея, в которой производились работы, превратилась в полноводную реку

Вода, как рассказывают липчане, отключена в жилых домах Опытной станции, улицы Агрономической и Московской. 

Напомним,  27 сентября при прокладке самотечного коллектора к этому району произошла самая крупная коммунальная авария этого года. Подрядчик мэрии из-за ошибки в проектной документации повредил магистральный водопровод. 22 тысячи жителей Липецка оставались без холодной воды до 1 октября.
23 1220
#коммунальная авария

Комментарии (23)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Шырли-мырли

12 минут назад
Ванга предсказала, что придет чума. Но настала эра слабого ума.
ответить

Лиза

25 минут назад
Похоже, что последние две серьёзные коммунальные аварии - это работа одних и тех же очумелых ручек. Не мелочатся, работают по крупному.
ответить

Нет

27 минут назад
Вот и думай,теперь,снаряд,может и не падает в одну и туже воронку,а ковш-дважды,уже,одну трубу выворачивает наизнанку
ответить

Мв

28 минут назад
По ул. Гагарина на в р-не кольца трубного воды нет! Это что, закономерность оставлять нас без воды в выходные????
ответить

Никитка

35 минут назад
Опять?! Вы шутите?! И опять тот же самый застройщик, который был виноват на Кольце трубного?! Ешо не посадили?! Где прокуратура?! Сколько можно... Когда пойдут штрафы на организацию?! Нет результата, он продолжает строить... Сколько воды.. Позор
ответить

Не грусти

36 минут назад
Грустный житель, Плеханов ходил с ведром к колодцу, где девкам с вёдрами рассказывал про марксизм.
ответить

Каждый день-фонтан.

37 минут назад
Команда Гулевского кусает локти от зависти)))
ответить

Гагаринская

38 минут назад
Ну,эта авария,наверное,будет,посерьезней,предыдущей,все,по одному сценарию:ковш,не знали,не плдразумевали,не ожидали,не увидели,не услышали,а воды,то,нет
ответить

Жилец

41 минуту назад
Улица Вермишева, да и весь 10 мкр сидим без холодной воды с 14 часов
ответить

Грустный житель

43 минуты назад
На пл. Г.В. Плеханова нет холодной воды.
ответить
Еще комментарии
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
В Липецке появился гибридный офис нового формата для контакт-центра группы «Самолет»
Бизнес

Еще в рубрике

Отопление подано в без малого три тысячи липецких домов, 15 – без тепла
#отопление
28
Отопление подано в без малого три тысячи липецких домов, 15 – без тепла

сегодня, 13:04

Общество
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что
9
Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»

сегодня, 09:12

Общество
Липецкая вечЁрка: задушенный тарзанкой мальчик, поиски пиромана и когда откроют Сокольский мост
#вечЁрка #несчастный случай #поджог
1
Липецкая вечЁрка: задушенный тарзанкой мальчик, поиски пиромана и когда откроют Сокольский мост

вчера, 20:23

Общество
В субботу холодную воду отключат на четырех улицах
#отключения
13
В субботу холодную воду отключат на четырех улицах

вчера, 17:38

Общество
Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища
#Матырское водохранилище #рыба
20
Чиновники убрали дохлую рыбу с берегов Матырского водохранилища

вчера, 17:37

Общество
Недалеко от мэрии забил источник
#порыв
22
Недалеко от мэрии забил источник

вчера, 16:30

Общество