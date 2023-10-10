Происшествия

30 минут назад

Ночью на тамбовской трассе погиб мужчина

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#авария #ДТП
Ночью на тамбовской трассе погиб мужчина

За минувшие сутки на дорогах области один человек погиб и двое — пострадали.

Около двух часов ночи на трассе Орел – Тамбов под колеса автомобиля «Киа» 40-летнего водителя попал мужчина. От полученных  травм пешеход умер на месте аварии. Об этом сообщает УГИБДд по Липецкой области.

Вечером 9 октября в Липецке на улице Ангарской столкнулись два автомобиля «ЗАЗ». От удара один из них врезался в грузовик «ДАФ». В аварии пострадал 73-летний водитель первого из «ЗАЗов». Пенсионер госпитализирован с травмами.

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В Ельце на улице Мира столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» с 69-летним водителем и автобус «ПАЗ» под управлением 54-летнего мужчины. В ДТП получила травму 51-летняя пассажирка автобуса.

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#авария #ДТП

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