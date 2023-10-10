Ночью на тамбовской трассе погиб мужчина

За минувшие сутки на дорогах области один человек погиб и двое — пострадали.



Около двух часов ночи на трассе Орел – Тамбов под колеса автомобиля «Киа» 40-летнего водителя попал мужчина. От полученных травм пешеход умер на месте аварии. Об этом сообщает УГИБДд по Липецкой области.Вечером 9 октября в Липецке на улице Ангарской столкнулись два автомобиля «ЗАЗ». От удара один из них врезался в грузовик «ДАФ». В аварии пострадал 73-летний водитель первого из «ЗАЗов». Пенсионер госпитализирован с травмами.В Ельце на улице Мира столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» с 69-летним водителем и автобус «ПАЗ» под управлением 54-летнего мужчины. В ДТП получила травму 51-летняя пассажирка автобуса.