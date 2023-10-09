Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: начинается подача тепла, мокрый снег и как наказывать пьяных самокатчиков?

2 611
#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: начинается подача тепла, мокрый снег и как наказывать пьяных самокатчиков?

Сегодня липчан ждёт балет в ЛГАДТ, смелый театральный эксперимент и выставка глиняной игрушки.

И дождь, и мокрый снег

Как-то мгновенно осень взяла верх. Сегодня в Липецке – 3-5 градусов, возможны осадки: днём – дождь, а ночью, утром и вечером – дождь и мокрый снег.

DSC_220812.jpg

Отключения воды

С 10:00 до 20:00 сегодня без холодной воды останутся жители 19-го микрорайона на улицах Московской, 77, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 157; Полиграфической, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1 и на проезде Сержанта Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10.

WhatsApp Image 2020-07-08 at 16.29.23.jpeg

Отключений электроэнергии сегодня не запланировано.

Пробки

Первые заторы, помеченные на электронных картах города красным цветом образовались в районе 6 утра на пересечении улицы Московской и Товарного проезда, а также на улице Неделина. Как говорится, то ли ещё будет. Желтых участков с раннего утра в городе видимо-невидимо. Выход один: перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и пробовать проскочить пока ситуация на дорогах не изменилась. Удачи вам в пути и не только!


Подача тепла в дома начнётся сегодня

Соответствующее распоряжение уже подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. В социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах и поликлиниках батареи начали теплеть с 3 октября.

Теперь очередь за домами простых граждан. Тепло поступит не одномоментно. Запуск системы осуществляется в течение 5-7 дней, за этот период набирается и наполняется система.

_DSC3721.jpg

Если у вас возникнут вопросы по отоплению, обращайтесь в управляющую компанию и ЕДС по телефону: 88004504848.

Ученики Никлая Цискаридзе в Липецке (12+)

На «Липецких театральных встречах» в ЛГАДТ им. Л.Толстого сегодня в 19:00 выступят воспитанники Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой (Санкт-Петербург), ректором которой является знаменитый балетмейстер Николай Цискаридзе.

2bdc5ef06086d23631f64ba7993d6adc.JPG

В первом отделении они исполнят балет «Фея кукол», сочиненный И. Хасрейтером и Ф. Гаулем на музыку австрийского композитора Й. Байера, в 1888 году. Второе отделение будет отдано под Гала-концерт учащихся Академии.

Театральный эксперимент (18+)

Культурных событий в первый рабочий день недели будет немного, а центром притяжения в понедельник вновь станет пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Там решили осуществить смелый эксперимент – первый в Липецке плейбек-театр. Это такая импровизация, где зрители рассказывают истории о себе, а актёры тут же отыгрывают их на сцене. Может получиться смешно, а может трогательно и глубокомысленно. Руководить процессом будет Надежда Соколова, руководитель команды «Театр Зрительских Историй».

4303_42.jpg

Начало мероприятия в 19:31.

«За столом под яблонькой» (6+)

Выставка с таким названием открылась в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

На ней представлены традиционная и авторская глиняные игрушки мастера Елены Смолеевской. Разнообразные сюжеты, поистине живые и волшебные, представлены в выставочных витринах: Лев Толстой и Пётр I, липецкий бювет и Древне-Успенская церковь и многое другое.

jVTPmZ5YBHE.jpg

Фото ОЦКНТ

Посетить выставку можно до 30 октября с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Вход свободный.

Липецких дизайнеров зовут на международный конкурс

Уже идёт приём заявок на участие в B2B-шоуруме, который проводится в рамках первого международного форума BRICS+ Fashion Summit. Организует мероприятия Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Мероприятие пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2023 года. В нём примут участие более 30 стран. Среди них: представители Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

db0674cea56a36390cae0c8b84861e28.jpg

Дизайнеров из Липецка смогут представить свои коллекции Москве в специально организованном B2B-шоуруме. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия fashionsummit.org. Участие бесплатное. Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды и аксессуаров.

Что делать с пьяными самокатчиками?

Липчане выступают за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

 Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 75% липчан поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%).

5f8d2a65315ed92c971b47d5fbcbc418.jpg


Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 79% против 71% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 81% среди горожан с зарплатой до 50000 рублей в месяц и 74% среди зарабатывающих от 80000 руб.

Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.

2 611
#Сегодня в Липецке

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну ну

12 минут назад
Вы бы хоть писали правду в садика и школах п. Матырский и Казинка до сих пор нет тепла, дети мерзнут
ответить

Электорат

36 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
#Законы
55
Штрафы за неявку в военкомат, уголовная ответственность за сбор грибов – законы октября
Общество

Еще в рубрике

Человек родился: как зарегистрировать новорожденного
#гайд
1
Человек родился: как зарегистрировать новорожденного

вчера, 19:21

Общество
До Дня сурка как минимум…
#зоопарк #спячка
2
До Дня сурка как минимум…

вчера, 17:20

Общество
Итоги недели: цены
#цены #дороже/дешевле
28
Итоги недели: цены

вчера, 10:35

Общество
В Липецк привезут часть пояса Пресвятой Богородицы
#православие
4
В Липецк привезут часть пояса Пресвятой Богородицы

вчера, 09:46

Общество
В оформление станции московского метро в виде стана НЛМК Лебедянские краеведы просят добавить яблок
#Лебедянь #НЛМК #Московский метрополитен
41
В оформление станции московского метро в виде стана НЛМК Лебедянские краеведы просят добавить яблок

07.10.2023 16:40

Общество
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?
#а знаете ли вы #краеведение
56
Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?

07.10.2023 09:14

Общество