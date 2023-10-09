Сегодня в Липецке: начинается подача тепла, мокрый снег и как наказывать пьяных самокатчиков?

И дождь, и мокрый снег

Как-то мгновенно осень взяла верх. Сегодня в Липецке – 3-5 градусов, возможны осадки: днём – дождь, а ночью, утром и вечером – дождь и мокрый снег.



Отключения воды

С 10:00 до 20:00 сегодня без холодной воды останутся жители 19-го микрорайона на улицах Московской, 77, 83, 83а, 83/1, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 111, 115, 117, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 149а, 149б, 151, 153, 157; Полиграфической, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12б, 12/1 и на проезде Сержанта Кувшинова, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10.



Отключений электроэнергии сегодня не запланировано.

Пробки

Первые заторы, помеченные на электронных картах города красным цветом образовались в районе 6 утра на пересечении улицы Московской и Товарного проезда, а также на улице Неделина. Как говорится, то ли ещё будет. Желтых участков с раннего утра в городе видимо-невидимо. Выход один: перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и пробовать проскочить пока ситуация на дорогах не изменилась. Удачи вам в пути и не только!

Подача тепла в дома начнётся сегодня

Соответствующее распоряжение уже подписала мэр Липецка Евгения Уваркина. В социальных учреждениях - школах, детских садах, больницах и поликлиниках батареи начали теплеть с 3 октября.

Теперь очередь за домами простых граждан. Тепло поступит не одномоментно. Запуск системы осуществляется в течение 5-7 дней, за этот период набирается и наполняется система.







Если у вас возникнут вопросы по отоплению, обращайтесь в управляющую компанию и ЕДС по телефону: 88004504848.

Ученики Никлая Цискаридзе в Липецке (12+)

На «Липецких театральных встречах» в ЛГАДТ им. Л.Толстого сегодня в 19:00 выступят воспитанники Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой (Санкт-Петербург), ректором которой является знаменитый балетмейстер Николай Цискаридзе.







В первом отделении они исполнят балет «Фея кукол», сочиненный И. Хасрейтером и Ф. Гаулем на музыку австрийского композитора Й. Байера, в 1888 году. Второе отделение будет отдано под Гала-концерт учащихся Академии.

Театральный эксперимент (18+)

Культурных событий в первый рабочий день недели будет немного, а центром притяжения в понедельник вновь станет пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Там решили осуществить смелый эксперимент – первый в Липецке плейбек-театр. Это такая импровизация, где зрители рассказывают истории о себе, а актёры тут же отыгрывают их на сцене. Может получиться смешно, а может трогательно и глубокомысленно. Руководить процессом будет Надежда Соколова, руководитель команды «Театр Зрительских Историй».







Начало мероприятия в 19:31.

«За столом под яблонькой» (6+)

Выставка с таким названием открылась в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

На ней представлены традиционная и авторская глиняные игрушки мастера Елены Смолеевской. Разнообразные сюжеты, поистине живые и волшебные, представлены в выставочных витринах: Лев Толстой и Пётр I, липецкий бювет и Древне-Успенская церковь и многое другое.



Фото ОЦКНТ



Посетить выставку можно до 30 октября с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. Вход свободный.

Липецких дизайнеров зовут на международный конкурс

Уже идёт приём заявок на участие в B2B-шоуруме, который проводится в рамках первого международного форума BRICS+ Fashion Summit. Организует мероприятия Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Мероприятие пройдет с 28 ноября по 2 декабря 2023 года. В нём примут участие более 30 стран. Среди них: представители Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.







Дизайнеров из Липецка смогут представить свои коллекции Москве в специально организованном B2B-шоуруме. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия fashionsummit.org. Участие бесплатное. Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды и аксессуаров.

Что делать с пьяными самокатчиками?

Липчане выступают за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов, выяснили в ходе опроса сотрудники сервиса SuperJob.

Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 75% липчан поддерживают инициативу. Против только каждый девятый (11%).







Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 79% против 71% среди мужчин. Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 81% среди горожан с зарплатой до 50000 рублей в месяц и 74% среди зарабатывающих от 80000 руб.

Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.