Землетрясение и ураганы: а знаете ли вы о стихийных бедствиях вошедших в историю Липецка?

Затянувшееся до октября лето этого года наверняка войдет в историю Липецка. Мы решили вспомнить, а какие еще природные явления когда-то удивляли и ужасали липчан.

Как трясло пять сел Лебедянского и Липецкого уездов



Ежегодно на нашей планете происходят по сотне и более землетрясений. Последнее разрушительное, в котором погибли более тысячи человек, произошло месяц назад в Марокко.



Казалось бы причем тут Липецкая область, ведь у нас даже не ведется наблюдений за сейсмической активностью? Но оказывается, в истории зафиксировано достаточно крупное землетрясение, которое произошло в наших краях 221 год назад. Вот как о нем пишет тамбовский историк Иван Дубасов в своей работе «Очерки из истории тамбовского края»: «В 1802 году, при губернаторе Кошелеве, в Тамбовской губернии случилось одно происшествие, о котором следует упомянуть. 14 октября этого года в Липецком и Лебедянском уездах в пяти селах было землетрясение. При этом все избы, как доносил тамбовскому прокурору лебедянский стряпчий, качались в течении нескольких минут и шум был под землею и нашел на всех великий страх. В деревне Мордовке, по словам помещика Колобова, дело это происходило так: «Во втором часу я с гостями сел обедать. Вдруг стол наш зашатался и все мы выбежали из столовой в другие комнаты, полагая, что тронулись своды. Землетрясение продолжалось минут пять. Около господского дома стояла дворовая изба, в которой повешены были детские колыбели и все они разом начали качаться. В каретном сарае бабы рубили капусту и корыта без всякой видимой причины стали подпрыгивать».











Происходили подобные явления и в наши дни. По данным сайта volcanodiscovery.com, фиксирующего в режиме реального времени деятельность вулканов и землетрясения по всему миру, землетрясение в 3,4 балла было зафиксировано в 39 километрах от Липецка 24 мая 2019 года. Как говорится на «Вулкандискавери», была зафиксирована «легкая тряска рядом с эпицентром» — она находился рядом с селом Новое Гаритово Мичуринского района Тамбовской области.











Возможно кто-то из липчан помнит и отголосок карпатского землетрясения марта 1977 года. И, может быть, кто-то вспомнит колебания почвы в Липецке во время и чуть позже разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте.



Больше Липецк и районы области не трясло. Но зато ураганы и наводнения в наших краях явление частое. Некоторые из них были разрушительными.



Ураган срезал асфальт



Самым близкий к нам времени из разрушительных ураганов







Жертва липецкого урагана Насир Жиробаев



Вошел в историю Липецка и ураган 20 июня 1987 года. Как писала газета «Ленинец», «...Ураганный ветер сабельным ударом обрушился на автопарк, пронесся по проспекту Победы и прилегающим по нему улицам, и, перепрыгнув через лог ударил по корпусам инфекционной больницы, тубдиспансера и медсанчасти НЛМК.



В зоне разрушения оказались улицы Гагарина и Титова, Советская и Космонавтов. Ветер срывал крыши домов, вырывал с корнем деревья, опрокидывал афишные тумбы и киоски, переворачивал автомобили.



Особенно пострадала инфекционная больница. Вот свидетельство очевидца из материала журналиста Валерия Нипадистова:



«Вначале все было тихо. В одной из палат малышу собирались ставить горчичники. Мама уже приготовила пеленки, вот-вот должна была войти медсестра, как вдруг ребенок сильно закричал. Мать оглянулась, и увидела в окне огромный черный столб летящий на большой скорости. Она позвала на помощь, и в считанные секунды мы перевели детей на безопасную сторону. И тут началось…»



Дальше Валерий Нипадистов описывает, что он увидел в больнице на следующий день после удара стихии:



«...Шквал смёл половину окон. В некоторых местах вместе с рамами, вырвал дверные косяки, опрокидывал мебель, кровати, сорвал крышу здания»



«Не менее значительные разрушения он произвел и в других местах. ...За 20 минут стихии в городе пострадало свыше 100 жилых домов, повреждено более 30 предприятий, здания 3-х автоколонн, булочно-кондитерского комбината, трубного завода, четырех детских садиков, центральной насосной станции, школ №45 и 50. В течение нескольких минут было выведено из строя 50 километров сетей уличного освещения, 97 автобусов, 26 троллейбусов, 23 трамвая», — продолжает журналист.



Во время разгула стихии настоящий подвиг совершили врачи медсанчасти НЛМК (сейчас БСМП №1):



«Незадолго до урагана в больницу был доставлен человек с тяжелой черепно-мозговой травмой. Нужна была срочная операция. Больного уже стали готовить к ней, когда ударил ветер. Полетели стекла, погас свет, здание погрузилось во мрак. В этой критической ситуации врач-нейрохирург Владимир Лазебный принимает решение — оперировать. Зажгли свечи, включили аварийное отключение. В больнице бушевала стихия, а здесь, в операционной, шла сложнейшая операция на мозге...»



Операция прошла благополучно. Но в той же больнице пострадала медработник - на нее рухнула перегородка. Женщину спасли. Выяснилось, что слабая перегородка, рухнувшая от дуновения ветра в окно — дело рук строителей. Тут же выяснилось, что еще в больнице две такие же, которые могут рухнуть в любой момент. Врачи сами взяли в руки кувалды и снесли их, не дожидаясь когда это сделает ветер, чтобы эти перегородки никого не прибили.







Испытало на себя удар стихии и здание СПТУ №12 на улице Механизаторов. Ураган сорвал кровлю с крыши, выбил окна, и укатил со стоянки автомобиль «ГАЗ-66», который стоял на ручном тормозе. «Сорван местами асфальт и блоки на крышах. Особенно пострадали мастерские, где трехметровые оконные переплеты были разбиты, сдвинуты и местами вырваны вместе с простенками. Улица Механизаторов между училищем и «Липецкгражданстроем» во всю ширину была завалена метровым слоем железа, досками, шифером, деревьями», —



Когда ветер стих, перед липчанами предстало печальная картина: проспект Победы от кинотеатра «Спутник» до автоколонны №1415 был завален деревьями и ветвями, кусками кровли, стеклами. Проспект чистили от мусора в ту же ночь студенты липецких вузов и техникумов, солдаты стройбата, части которого располагались в то время на некоторых липецких предприятиях. Студенты СПТУ №12 вместе с преподавателями и родителями работали на завалах возле училища и в самом здании. Никого не нужно было просить или заставлять. В ближайшие выходные был объявлен субботник, на который вышли многие предприятия, все учебные заведения и обком комсомола.







Ветром катер спасателей выбросило на берег и унесло по реке понтон с людьми



В 1970 году Липецк также пережил сильный ураган. Порывы ветра при сильнейшем ливне достигли даже больших значений чем в 1987 году — 25 метров в секунду. Ураган продолжался около 45 минут, и натворил бед не меньше, чем тот что произойдет через 17 лет. Липчанам памятен, начавшийся во время ливня потоп, когда Липовка залила всю площадь Революции. Впрочем, это место во время дождей, даже небольших, затапливает и сейчас.



Как писала газета «Ленинское знамя», в полдень 6 июля 1970-го над городом сгустились черные тучи и на горожан обрушилась просто лавина воды. Ветер был такой, что на берег Воронежа выбросило катер спасателей, он получил пробоины и пришел в негодность. На Липецком озере (район Петровского моста, так называемый пляж НЛМК, лодочная станция) сорвало с канатов понтон и понесло вверх по течению реки. Спасатели еле-догнали понтон и сняли с него несколько человек, среди которых были дети. Ветер перевернул на озере множество лодок и в воде барахтались люди. «Несмотря на самоотверженность спасателей, без жертв не обошлось». Газета не конкретизирует — сколько человек погибло, но вся вина за их смерти была возложена на никудышнюю работу метеослужбы, и ее плохую коммуникацию с городскими властями и спасателями.







Еще одна трагедия тогда чуть не разыгралась на улице Первомайской, где велось строительство жилого дома. Ветер потащил по рельсам башенный кран, который неминуемо должен был столкнуться с другим и врезаться в дом. Под ливнем и страшным ветром к крану бросились двое строителей — Николай Батунин и Николай Бабкин. Им удалось заблокировать все четыре зажима, которыми кран крепится к рельсам. Строителям была объявлена благодарность от начальства.







В публикации использованы данные электронной библиотеки ЛОУНБ Ежегодно на нашей планете происходят по сотне и более землетрясений. Последнее разрушительное, в котором погибли более тысячи человек, произошло месяц назад в Марокко.Казалось бы причем тут Липецкая область, ведь у нас даже не ведется наблюдений за сейсмической активностью? Но оказывается, в истории зафиксировано достаточно крупное землетрясение, которое произошло в наших краях 221 год назад. Вот как о нем пишет тамбовский историк Иван Дубасов в своей работе «Очерки из истории тамбовского края»: «В 1802 году, при губернаторе Кошелеве, в Тамбовской губернии случилось одно происшествие, о котором следует упомянуть. 14 октября этого года в Липецком и Лебедянском уездах в пяти селах было землетрясение. При этом все избы, как доносил тамбовскому прокурору лебедянский стряпчий, качались в течении нескольких минут и шум был под землею и нашел на всех великий страх. В деревне Мордовке, по словам помещика Колобова, дело это происходило так: «Во втором часу я с гостями сел обедать. Вдруг стол наш зашатался и все мы выбежали из столовой в другие комнаты, полагая, что тронулись своды. Землетрясение продолжалось минут пять. Около господского дома стояла дворовая изба, в которой повешены были детские колыбели и все они разом начали качаться. В каретном сарае бабы рубили капусту и корыта без всякой видимой причины стали подпрыгивать».Происходили подобные явления и в наши дни. По данным сайта volcanodiscovery.com, фиксирующего в режиме реального времени деятельность вулканов и землетрясения по всему миру, землетрясение в 3,4 балла было зафиксировано в 39 километрах от Липецка 24 мая 2019 года. Как говорится на «Вулкандискавери», была зафиксирована «легкая тряска рядом с эпицентром» — она находился рядом с селом Новое Гаритово Мичуринского района Тамбовской области.Возможно кто-то из липчан помнит и отголосок карпатского землетрясения марта 1977 года. И, может быть, кто-то вспомнит колебания почвы в Липецке во время и чуть позже разрушительного землетрясения 1966 года в Ташкенте.Больше Липецк и районы области не трясло. Но зато ураганы и наводнения в наших краях явление частое. Некоторые из них были разрушительными.Самым близкий к нам времени из разрушительных ураганов пронесся над городом в конце июня 2012 года . Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. Итог: 612 поваленных деревьев , десятки поврежденных машин, сорванные крыши. Во дворе на улице Космонавтов огромное дерево убило 50-летнего Насира Жиробаева . У погибшего осталось сиротами трое детей.Вошел в историю Липецка и ураган 20 июня 1987 года. Как писала газета «Ленинец», «...Ураганный ветер сабельным ударом обрушился на автопарк, пронесся по проспекту Победы и прилегающим по нему улицам, и, перепрыгнув через лог ударил по корпусам инфекционной больницы, тубдиспансера и медсанчасти НЛМК.В зоне разрушения оказались улицы Гагарина и Титова, Советская и Космонавтов. Ветер срывал крыши домов, вырывал с корнем деревья, опрокидывал афишные тумбы и киоски, переворачивал автомобили.Особенно пострадала инфекционная больница. Вот свидетельство очевидца из материала журналиста Валерия Нипадистова:«Вначале все было тихо. В одной из палат малышу собирались ставить горчичники. Мама уже приготовила пеленки, вот-вот должна была войти медсестра, как вдруг ребенок сильно закричал. Мать оглянулась, и увидела в окне огромный черный столб летящий на большой скорости. Она позвала на помощь, и в считанные секунды мы перевели детей на безопасную сторону. И тут началось…»Дальше Валерий Нипадистов описывает, что он увидел в больнице на следующий день после удара стихии:«...Шквал смёл половину окон. В некоторых местах вместе с рамами, вырвал дверные косяки, опрокидывал мебель, кровати, сорвал крышу здания»«Не менее значительные разрушения он произвел и в других местах. ...За 20 минут стихии в городе пострадало свыше 100 жилых домов, повреждено более 30 предприятий, здания 3-х автоколонн, булочно-кондитерского комбината, трубного завода, четырех детских садиков, центральной насосной станции, школ №45 и 50. В течение нескольких минут было выведено из строя 50 километров сетей уличного освещения, 97 автобусов, 26 троллейбусов, 23 трамвая», — продолжает журналист.Во время разгула стихии настоящий подвиг совершили врачи медсанчасти НЛМК (сейчас БСМП №1):«Незадолго до урагана в больницу был доставлен человек с тяжелой черепно-мозговой травмой. Нужна была срочная операция. Больного уже стали готовить к ней, когда ударил ветер. Полетели стекла, погас свет, здание погрузилось во мрак. В этой критической ситуации врач-нейрохирург Владимир Лазебный принимает решение — оперировать. Зажгли свечи, включили аварийное отключение. В больнице бушевала стихия, а здесь, в операционной, шла сложнейшая операция на мозге...»Операция прошла благополучно. Но в той же больнице пострадала медработник - на нее рухнула перегородка. Женщину спасли. Выяснилось, что слабая перегородка, рухнувшая от дуновения ветра в окно — дело рук строителей. Тут же выяснилось, что еще в больнице две такие же, которые могут рухнуть в любой момент. Врачи сами взяли в руки кувалды и снесли их, не дожидаясь когда это сделает ветер, чтобы эти перегородки никого не прибили.Испытало на себя удар стихии и здание СПТУ №12 на улице Механизаторов. Ураган сорвал кровлю с крыши, выбил окна, и укатил со стоянки автомобиль «ГАЗ-66», который стоял на ручном тормозе. «Сорван местами асфальт и блоки на крышах. Особенно пострадали мастерские, где трехметровые оконные переплеты были разбиты, сдвинуты и местами вырваны вместе с простенками. Улица Механизаторов между училищем и «Липецкгражданстроем» во всю ширину была завалена метровым слоем железа, досками, шифером, деревьями», — писал «Ленинец» Когда ветер стих, перед липчанами предстало печальная картина: проспект Победы от кинотеатра «Спутник» до автоколонны №1415 был завален деревьями и ветвями, кусками кровли, стеклами. Проспект чистили от мусора в ту же ночь студенты липецких вузов и техникумов, солдаты стройбата, части которого располагались в то время на некоторых липецких предприятиях. Студенты СПТУ №12 вместе с преподавателями и родителями работали на завалах возле училища и в самом здании. Никого не нужно было просить или заставлять. В ближайшие выходные был объявлен субботник, на который вышли многие предприятия, все учебные заведения и обком комсомола.Ветром катер спасателей выбросило на берег и унесло по реке понтон с людьмиВ 1970 году Липецк также пережил сильный ураган. Порывы ветра при сильнейшем ливне достигли даже больших значений чем в 1987 году — 25 метров в секунду. Ураган продолжался около 45 минут, и натворил бед не меньше, чем тот что произойдет через 17 лет. Липчанам памятен, начавшийся во время ливня потоп, когда Липовка залила всю площадь Революции. Впрочем, это место во время дождей, даже небольших, затапливает и сейчас.Как писала газета «Ленинское знамя», в полдень 6 июля 1970-го над городом сгустились черные тучи и на горожан обрушилась просто лавина воды. Ветер был такой, что на берег Воронежа выбросило катер спасателей, он получил пробоины и пришел в негодность. На Липецком озере (район Петровского моста, так называемый пляж НЛМК, лодочная станция) сорвало с канатов понтон и понесло вверх по течению реки. Спасатели еле-догнали понтон и сняли с него несколько человек, среди которых были дети. Ветер перевернул на озере множество лодок и в воде барахтались люди. «Несмотря на самоотверженность спасателей, без жертв не обошлось». Газета не конкретизирует — сколько человек погибло, но вся вина за их смерти была возложена на никудышнюю работу метеослужбы, и ее плохую коммуникацию с городскими властями и спасателями.Еще одна трагедия тогда чуть не разыгралась на улице Первомайской, где велось строительство жилого дома. Ветер потащил по рельсам башенный кран, который неминуемо должен был столкнуться с другим и врезаться в дом. Под ливнем и страшным ветром к крану бросились двое строителей — Николай Батунин и Николай Бабкин. Им удалось заблокировать все четыре зажима, которыми кран крепится к рельсам. Строителям была объявлена благодарность от начальства.