60-летнего липчанина будут судить за смертельное ДТП: автобус улетел в кювет

Один пассажир автобуса с неисправными тормозами погиб, один пострадал. При этом у водителя не было прав.

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Липецка, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.Как сообщает прокуратура Хабаровского края, по версии следствия, утром 21 мая этого года водитель автобуса «Урал 32551-0010-01» с неисправностями тормозной системы, двигаясь по грунтовой дороге в Тугуро-Чумиканском районе, потерял контроль за движением, не справился с управлением, и в результате автобус съехал с проезжей части в кювет и перевернулся.В ДТП один пассажир автобуса погиб, второму был причинен тяжкий вред здоровью.Действия липчанина были квалифицированы следствием по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.