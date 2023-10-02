Посетителю ночного клуба сломали челюсть и нос

Причиной конфликта стал случайно задетый стол и уроненная во время произнесения тоста стопка.

Усманский районный суд вынес приговор 27-летнему ранее судимому за кражу и отбывавшему условный срок жителю села Сторожевое за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ночь с 22 на 23 сентября прошлого года пьяный подсудимый в ночном клубе «Джокер» на втором этаже здания ТРЦ «Усмань» поссорился с находившимся там же потерпевшим. Разборки начались в помещении ночного клуба в пяти метрах от барной стойки, а продолжились у выхода из клуба.



У барной стойки потерпевший толкнул подсудимого в плечо, а тот в ответ жестоко избил потерпевшего на улице, нанеся ему не менее 26 ударов руками по нижней челюсти, глазу и носу.



Потерпевшему диагностировали рану нижней губы, двусторонний перелом нижней челюсти со смещением отломков, кровоподтеки, ссадины, перелом костей носа.



Подсудимый вину признал и рассказал, что он в компании пятерых друзей отдыхал в ночном клубе в кабинке на втором этаже. Когда один из друзей подсудимого хотел произнести тост, к ним в кабинку зашел незваный гость — это и был потерпевший: никакой агрессии он не проявлял, но его состояние было неадекватное. Он толкнул произносящего тост мужчину, тот уронил стопку и задел стол, на котором упала бутылка и разлился сок.



Потерпевший при этом произнёс начал говорить что-то невнятное. Ему посоветовали уйти. Тот ушёл, но спустя минут 10 он вернулся и начал предъявлять претензии.



Разбираться пошли в сторону лестницы, там потерпевший толкнул подсудимого и начал провоцировать и обзывать. Охранник и директор клуба разняли мужчин, и тогда те решили поговорить на улице.



Драка началась на пороге торгового центра, потом передвинулась к углу здания. От последнего удара потерпевший даже потерял сознание. На земле он так и лежал до приезда скорой помощи.



Сам потрепавший уверял, что в момент конфликта он был трезв. На барной стойке мужчина заказывал только чай, а его друг выпивал спиртное. Мужчина уверял, что случайно спиной задел стол, когда танцевал, споткнувшись о бордюрчик, который находится около кабинок. После чего в его адрес посыпались претензии. Он извинился, никому не грубил. Но избежать конфликта всё равно не удалось.



Драка попала на запись системы видеонаблюдения торгового центра «Усмань», на которых подсудимый и потерпевший были хорошо узнаваемы, и видно, что подсудимый нанес множество ударов потерпевшему.



За время следствия подсудимый частично компенсировал потерпевшему причиненный моральный вред — он добровольно выплатил 17 000 рублей.



Действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 112 УК РФ. За избиение ему дали год лишения свободы, а по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний (за избиение и за кражу) мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с него взыскали компенсацию морального вреда — 183 000 рублей.



Добавим, что сам потерпевший заявлял гражданский иск о компенсации морального вреда более чем в 800 000 рублей.

