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Нобелевскую премию по медицине дали разработчикам мРНК-вакцин против COVID-19
Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американо-венгерской учёной Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за помощь в разработке мРНК-вакцин против COVID-19.
Ученые стали лауреатами премии за "за их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19", говорится в мотивировочной части решения ассамблеи.
Открытия нобелевских лауреатов сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии. "Благодаря их новаторским открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности", - сообщается в пресс-релизе.
Скорость, с которой можно разработать мРНК-вакцины, также открывает путь к разработке препаратов против других инфекционных заболеваний. В будущем эту технологию можно будет использовать для доставки лекарств и лечения рака, - считают в Нобелевской ассамблее.
"Несколько других вакцин против SARS-CoV-2, основанных на различных методологиях, также были быстро внедрены, и в общей сложности во всем мире было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19. Вакцины спасли миллионы жизней и предотвратили тяжелые заболевания у многих людей, позволив снять строгие санитарные ограничения и вернуться к нормальным условиям", - отмечают шведские эксперты.
Карико и Вайсман - владельцы патентов США на применение неиммуногенной РНК, модифицированной нуклеозидами. Эта технология была лицензирована BioNTech и Moderna для разработки своих технологий замены белков, и также использовалась для их вакцин против COVID-19. За свои открытия ученые получили целый ряд наград, в том числе престижную премию Ласкера-Дебейки за клинические медицинские исследования.